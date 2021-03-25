同樂運動會明年11月舉行　劉鳴煒盼為本港經濟及旅遊業帶來增長

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-03-25 21:51

第11屆同樂運動會將會於明年11月11日至19日在香港舉行，也是首次在亞洲城市舉辦。香港同樂運動會今日（25日）宣布全球影片分享平台YouTube及國際品牌萬豪國際集團旗下的Marriott Bonvoy萬豪旅享家成為活動白金贊助商。品牌代表表示，對成為白金贊助商感到榮幸，並會大力支持這項大型的共融及體育文化活動。香港同樂運動會顧問委員會之一、海洋公園董事局主席劉鳴煒指，希望透過運動會為本港經濟及旅遊業帶來增長。

第11屆同樂運動會將會於明年11月11日至19日在香港舉行。（官方圖片）

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，對於旅遊業及酒店業的打擊尤甚，本港多個行業亦受影響，而同樂運動會將會是明年在香港舉辦最大型的活動之一，將會迎接來自100個國家，超過12,000名參賽者及75,000名觀眾一起參與。主辦方預計運動會將為香港帶來的經濟收益超過10億港元，對本港經濟復蘇有一定幫助。投資推廣署署長Stephen Phillips表示，歡迎活動對香港帶來的經濟收益，運動會得到國際公司及來自世界各地的人才參與，展現出香港共融和有活力的特色。香港同樂運動會顧問委員會之一、海洋公園董事局主席劉鳴煒指，活動能展現香港是一個開放和共融的地方，亦希望能透過運動會為本港經濟及旅遊業帶來增長。

Lisa和Dennis希望香港人能抱著「Have Fun」的心態參加同樂運動會，不要錯過這難得一遇的盛事。（資料圖片/黃景洪攝）

贊助商：能展現集團對共融價值的承諾

萬豪國際集團亞太區首席市場營銷官Julie Purser表示，對於成為同樂運動會的主要贊助商感到非常自豪，認為是次贊助能展現集團對於社會多樣性及共融價值的承諾。同樂運動會籌款總監Christof Wittig則指，贊助商的支持代表他們對同樂運動會的價值認同，並為更多國際企業與同樂運動會的合作奠定良好契機。

香港同樂運動會聯合主席Dennis Philipse及林敏蕙（Lisa）表示，同樂運動會結合藝術、運動、文化活動，融入多元和共融概念，並打破社會固有意識形態。

同樂運動會由Dr. Tom Waddell於1982年在三藩市創辦，現已成為世界上最大型、由性小眾運動參賽者、藝術家及音樂家所帶領，並開放予公眾參與的運動及文化活動。同樂運動會今年是第11屆，亦是首次在亞洲城市舉行。香港同樂運動會的主題為「在多元中團結」，9天活動期間將會舉行36項運動項目，包括具本地特色的龍舟競賽、躲避球、電兢及山徑越野跑，亦會舉行開幕禮、閉幕禮及節慶村，每日附有的表演項目包括藝術及文化活動，例如音樂慶典、LGBTQ+、藝術展覽和慶祝同樂運動會40周年的活動。