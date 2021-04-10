西貢郊遊｜花山擬建觀景台　Glamping設施選址西貢西郊野公園

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-10 13:58

疫情之下，市民無法到外地旅遊，紛紛到郊野公園唞唞氣，當中尤以西貢每逢公眾假期都逼爆人。政府在今年《財政預算案》宣布斥5億元在部分郊野公園增加觀景台、升級露營地點等「優化設施」，當時有環團認為，大肆開發未必能長遠保持消閒質素。 環境局回覆議員就《財政預算案》提問時表示，初步構思在有「香港後花園」之稱的西貢「開刀」，會在西貢東郊野公園的花山設觀景台，讓遊人看破邊洲風景；另會在西貢西郊野公園設升級露營地點。政府預計會於今年開展計劃，並於兩、三年後陸續推出。

漁護署指，擬於西貢東郊野公園的花山設觀景台，讓市民遠眺破邊洲。（資料圖片/顏銘輝攝）

▼4月2日復活節假期首天 市民逼爆西貢▼

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《財政預算案》中提到，當局會預留5億元改善郊野公園設施，亦另預留5,500萬元就10條熱門及具旅遊潛力的行山徑，推行第二期改善計劃。當時有政府消息指，將改善的熱門行山徑包括鳳凰徑第三段、獅子山歷史徑及城門歷史徑等。

擬糧船灣花山設觀景台眺望破邊洲

漁護署回覆立法會議員的提問時指出，就如何使用5億元撥款的改善設施工程，列出初步構思，包括在西貢東郊野公園的花山設置觀景台，讓市民遠眺破邊洲的觀景台、亦在西貢西郊野公園增設升級露營地點、改建香港仔郊野公園的燒烤及野餐地點以增設康樂設施及改善公廁等。

漁護署指，計劃於2021年開展，在首階段的選址、設計及詳細評估工作後，預計未來2至3年開始陸續推出。至於預算案中，曾提及會興建的樹頂歷奇及觀賞戰時遺跡的開放式博物館等大型項目的詳情，環境局就指，會待進行可行性研究及諮詢有關持分者後才確定。

據漁農自然護理署於2019年就「提升郊野公園及特別地區的康樂及教育潛力」的公眾諮詢，升級露營地點即「Glamping」，包括提供方便舒適的多元化過夜設施或體驗，會提供帳篷等不同類型的過夜設施。當時公眾諮詢期間，已有市民憂慮造成環境污染或影響生態問題。

西貢西郊野公園內，現時有6個露營營地，包括灣仔南、灣仔西、嶂上、猴塘溪、大灘及怡庭營地，當中灣仔南和灣仔西屬大型營地，其餘均為少於20個營位的小型營地。

本土研究社質疑︰嫌西貢未夠多人

關注事件的本土研究社亦在facebook表示，政府以5億「花式製造『郊野垃圾』」，亦斥政府「嫌西貢未夠多人」。漁護署回覆提問時表示，會在設計項目時，會進行詳細研究，包括考慮選址的地理環境及其他配套設施等，以確保相關設施運作不會對郊野公園的環境造成長遠不良影響。

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