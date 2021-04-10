古洞南農業園收地　蕉徑農地遭圍封鏟走農作物　農戶指無通知

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-10 17:43

政府在新界古洞南設立農業園，於去年起開始收地。有於蕉徑農戶日前指未完成點算農作物特惠津貼程序、即青苗補償金額，卻遭當局突襲收地，並鏟走其農作物，現時農田被圍封。 《香港01》正向地政總署查詢事件。

根據「土地正義聯盟」專頁所指，於蕉徑農夫於早上重返現場檢查損失，發現水管被弄斷、農作物近乎被全毀，亦指未點算的青苗無法復生。他們已就事件報警，並指當局點算青苗時未有通知農戶，而農戶至今亦一直未有同意農業園的道路工程。

有蕉徑農戶指遭政府突襲收地。（土地正義聯盟FB圖片）

農戶於周五（9日）下午4時獲地政處通知，指土木工程拓展處的人員於其農地上「做嘢」。

當農夫趕到農地時，發現農地已被土木工程拓展處的膠板圍封，而農地上的農作物被鏟走，亦未能取回農地上的私人物品。

承判商指，地政處及漁護署等部門人員已於上午點算農作物，其後通知承判商動工。

有蕉徑農戶指遭政府突襲收地，並鏟走農作物。（土地正義聯盟FB圖片）

地政處須去信通知完成評估工作

根據政府網站資料，漁農自然護理署就農作物的評估工作會在六星期內完成，其後會將報告交由地政處處理，並去信通知種植者已完成評估工作，地政處會根據評估報告計算及發放特惠津貼。