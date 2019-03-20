第一期農業園明年底起落成　3千元可租2萬呎　冀日產1噸蔬菜

政府計劃在新界古洞南設立農業園，首階段先斥資1.766億元興建一條約900米車路和行人路，通往農業園第一期，另涉5.1億元收地費，有關工程令16名農民受影響。 第一期農業園可提供約7公頃農地，以每斗種（約7,260平方呎）1000元的年租金出租，租期為5年，最快明年接受申請，預計吸納約30名農民參與，每日可生產1公噸蔬菜。漁護署相信，農業園提供穩定的生產環境、現代化科技及灌溉設施等，對農民而言是吸引的項目。

馬惠忠（左）表示，農業園非賺錢項目，租金水平必須是農戶能負擔。（勞敏儀攝）

政府在2016年《施政報告》中宣布落實新農業政策，當中計劃在古洞南興建佔地約80公頃的農業園是主要措施之一。食物及衞生局正向立法會申請1.766億元撥款，設立佔地約11公頃的農業園第一期，包括約 7.5 公頃的土地平整工程；排水、排污、灌溉等基礎建設工程；以及建造長約900米的通道和行人路以連接現有蕉徑路，最快今年第三季動工，2020年第四季起分階段完成；有關工程亦涉及約5.1億元的收地款項，下周將先提交立法会工務小組審議。

漁護署助理署長馬惠忠表示，80公頃的農業園相當於本港目前常耕農地面積的十分之一，同時令50公頃的荒廢農地得以復耕，首階段以第一期作先導試點，優先吸納這16名農戶及受政府工程被迫遷的農戶申請，剩餘農地將進行公開招租。

他指，有關申請將由年底成立的諮詢委員會討論申請計分指標，評估申請者的技術水平、耕種經驗、是否採用可持續生產方法等，預計最快明年接受申請，第一期可吸納約30名農戶參與，整個項目合共可吸納200至300名農戶。

臨時住宿設施只供休息

對於農業園未能讓農民如以往般「耕住合一」，第一期只提供40間面積約15平方米的臨時性住宿設施（共10幢兩層式設施）供農戶短暫休息，內設電力、食水、基本煮食、衞生設備等。馬惠忠解釋，農業園內土地主要用作生產農作物，留宿設施非供租戶家庭長期居住，但不會派人長期監察農戶屋內活動情況；另亦提供80個面積約7.5平方米的農耕貯物設施，將按個別租戶運作情況及實際需要分配。上述兩項設施仍未訂立租金價格，但他保證「一定比外面便宜」。

漁護署表示，第一期農業園可提供約7公頃農地，估計每年可生產約340公噸蔬菜，即每日約1公噸。（勞敏儀攝）

至於農業園租金，馬惠忠表示，根據古洞南周邊地區市值租金調查，決定把農業園租金定為每斗種每年1,000元，以一般小農戶耕種面積約3斗種計算，每年租金為3,000元。他強調，農業園非賺錢項目，租金水平必須是農戶能負擔。斗是農民常用的計量單位，一斗地約674平方米，相當於7,260平方呎。

每斗種年租$1000

馬惠忠說，已與16名受第一期工程影響的農戶溝通，政府亦有足夠技術保護園內土地肥力，提供現代化灌溉設施，確保土地穩定性，相信有助鼓勵農民放心「投資、投身、投心」。第一期農業園約7公頃（每公頃約15斗種）的農地，他期望在積極生產下，每日可生產約1公噸的農產品；即使農戶短時間未能達標，會提供足夠技術支援，若長期不達標或被拒續租。

根據漁護署資料，去年用作生產蔬菜的耕地面積約為310公頃，蔬菜生產量約1.49萬公噸，則每日生產約40公噸的蔬菜。當整個農業園全面投入服務，估計每年可生產約4,000公噸蔬菜，即可提升總體產量約五分之一。