消費券│八達通、支付寶香港、Tap & Go及WeChat獲選　暑假始登記

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-04-11 15:05

財政司司長於2021至22年度《財政預算案》公布，向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額五千元的電子消費券；政府今(11日)宣布已甄選數家儲值支付工具營辦商協助推行計劃，分別為支付寶香港(AlipayHK)、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，現正與營辦商商討各項細節安排，目標是在暑假期間開始接受登記。

財政司司長陳茂波說，政府在物色儲值支付工具營辦商時，考慮了一籃子因素，包括儲值支付工具的普及度、使用的方便程度、商戶覆蓋面，及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，亦徵詢了香港金融管理局的意見，相信市民都能從以上名單中選取切合其需要的儲值支付工具收取及使用消費券。

支付寶香港及八達通同獲選為協助推行電子消費券營辦商；其餘亦包括Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK。(資料圖片/李澤彤攝)

而獲甄選的儲值支付工具包括支付寶香港(AlipayHK)、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，政府正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布計劃詳情，目標是在暑假期間開始接受登記。

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獲選支付工具涵蓋3萬至10萬間本地零售、飲食及服務商戶

陳茂波指這些儲值支付工具目前涵蓋的本地零售、飲食及服務商戶分別約有3萬至10萬家。為鼓勵更多本地商戶參與計劃，政府已與各儲值支付工具營辦商商討便利及支援本地商戶使用電子支付系統的安排。

營辦商同意減免本地商戶安裝及使用費用

各營辦商已同意盡量減免本地商戶（特別是中小企）安裝及使用相關支付工具的費用，以及處理以消費券付款的手續費。有興趣安裝相關支付工具的商戶可留意各營辦商的公布及直接向營辦商查詢。

陳茂波亦指，各營辦商亦會因應其運作模式及商業安排，把由消費券所得的額外收益，以不同形式回饋商戶或消費者，並會舉辦各項推廣活動，鼓勵消費。

AlipayHK、八達通、Tap & Go、WeChat Pay HK會把額外收益回饋商戶或用戶

AlipayHK、八達通、香港電訊旗下Tap & Go「拍住賞」以及WeChat Pay HK均表示會把因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶。

其中八達通表示會減免本地中小企商戶安裝相關裝置的費用，合資格的新商戶可直接向八達通申請安裝八達通收款裝置，不須繳付任何安裝或租機費用；申請使用商用版八達通App收款的商戶，可免費獲贈八達通流動收款機一部，以及豁免銀行賬戶資金轉賬費用直至消費劵計劃結束。新商戶亦可因應其需要，通過第三方供應商申請安裝八達通收款裝置。

而Tap & Go「拍住賞」亦表示會豁免Tap & Go二維碼交易及安裝費用， 調低首次申請之商戶Mastercard及銀聯交易費用，亦會豁免「智能POS」租機月費。