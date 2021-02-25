電子消費券5000元｜港澳台星四地大比拼　台灣消費券可以買機票？

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-25 16:13

【財政預算案2021／電子消費券】本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，受防疫及封關措施影響，飲食及零售業步入寒冬。政府昨日（24日）宣布2021/22年度的財政預算案，指最快將於今年暑期推出電子消費券，但規定須於本地商戶使用。 其實澳門、台灣、新加坡等地政府，於去年已推出使用方式不同的消費券以刺激經濟，如澳門的電子消費卡、台灣的振興三倍券、新加坡的本地旅遊消費券。下文將詳盡講解，港版消費券與三地的不同，究竟哪個地方的派發金額最高、使用限制最多？

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政府於昨日公布今年內將向合資格居民，派發合共5,000元的電子消費券，現階段僅得知消費券須分開5個月使用，餘額並不能延至下個月。消費券亦不適用於海外商戶、網店、交通工具、繳付水電費。政府消息人士表示，將與八達通、AlipayHK、Payme等營辦商商，讓消費券得以綁定電子支付工具。

澳門消費券的金額最高？

其實，鄰近的澳門政府早於去年5月已以實體卡的形式，向全民包括18歲以下的市民，發放一張已充值3,000元的電子消費卡，於3個月時間內，到任何接受澳門通卡的商戶消費。其後亦公布發放第2期電子消費卡，更由3,000元提升至5,000元。亦即澳門政府於去年合共派發8,000元消費金額。

此外，澳門消費卡的使用範圍較廣，適用於任何已安裝澳門通收款機的商戶，而澳門通就與八達通相似，於當地的普及度相當高，即澳門市民無論到超市、餐廳等亦能使用。唯一限制是部分舊式商戶或須安裝澳門通收款機，以及每日消費上限為300元。

台灣消費券使用限制最多？

除了澳門外，台灣政府亦於去年7月，向所有居民派發振興三倍券，居民能以1,000元新台幣（約279港元），購買3,000元（約837港元）的消費券，亦即可節省2,000元新台幣（約558港元），使用期限更由去年7月23日，至今年3月31日才截止。

而台灣政府亦提供紙本及電子兩個方式，台灣居民可選擇綁定信用卡、逾10款電子支付平台（如悠遊付、LINE PAY Money等），或領取電子憑證。不過，台灣消費券的限制較多，不適用於網上購物、水電費、稅捐規費、股票、公司債、受益憑證、保單、罰金、健保費、信用卡帳款、儲值交易、代收費用等。

台灣政府於去年7月，向所有居民派發振興三倍券。（振興三倍券官網圖片）

台灣消費券適用於飛機、火車等交通工具

但值得一提的是，台灣當局指，考量協助弱勢團體具有公益性，可購買公益彩券。而學校與補習班、醫院掛號費、交通工具月票、機票（立榮航空、華信航空、德安航空的本地航線）、甚至電召服務（包括LINE TAXI、台灣大車隊、大豐衛星車隊），亦容許以消費券使用。

新加坡亦於去年12月推出SingapoRediscovers（重新探索新加坡消費券）。（資料圖片）

新加坡使用範圍最少？申請程序最複雜？

至於經常互相比較的新加坡，亦於去年12月推出SingapoRediscovers（重新探索新加坡消費券）。不過，該消費券只限18歲或以上的居民申請，亦只適用於預定酒店住宿、導覽或旅遊配套服務。而每單交易只使用1人份的消費券，亦不能拼湊使用。

除此以外，申請的居民必先申請SingPass帳號，經認證後，透過當地五大預訂平台，包括客路（Klook）、Trip.com、樟宜首選（Changi Recommends）、GlobalTix、Traveloka以預訂旅遊服務。而當局對於需要親自協助的居民，亦於全國設有53個櫃檯服務，但居民仍須申請SingPass帳號才可使用消費券。

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