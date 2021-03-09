電子消費券｜逾九成長者指八達通發放最方便　團體冀一次過發放

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-09 17:58

財政預算案上月出爐，政府宣布會派發5000元電子消費券。明愛長者聯會日前進行了一項調查，訪問了逾千名長者，了解他們對消費券的意見，結果發現有9成長者認為八達通方式發放最方便。團體認為，部份長者屬低消費模式，延長使用限期及一次過發放，可讓長者靈活使用。

聯會於3月進行調查於，透過電話訪問1020名60歲以上的長者。結果發現，如以電子形式發放，超過9成受訪長者認為，以八達通方式發放最方便。

另外，政府曾提到會分5期發放，每次1000元，限於一個月內使用，調查發現71.6%長者不同意相關做法，更有80.1%長者期望可一次性發放5000元。

調查結果顯示，有9成長者認為八達通方式發放最方便。（團體提供）

居於天水圍的曹伯伯今年94歲，坦言平日主要到街市檔購物，收到消費券會用作買餸、雜貨米糧，如不能累積使用，就只好買米糧可以儲存。曹伯伯認為，小商戶可透過八達通收費，亦可便利長者光顧。

明愛長者聯會表示，八達通使用普及，用作使用電子消費券是便利長者的工具。聯會又指，部份長者屬低消費模式，建議延長使用限期，半年或以上最為合理，並要求一次性發放5000元。

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