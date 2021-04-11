增13宗確診　屯門友愛邨愛暉樓多兩人確診　大廈36環境樣本呈陰性

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-11 16:10

新冠肺炎疫情持續，本港今天（11日）增13宗確診個案，當中2人是本地有關連個案，都是住在屯門友愛邨愛暉樓32室單位，二人是家人關係。衞生防護中心於該大廈取的36個環境樣本，結果全是陰性。 另外，今天有11宗輸入個案，當中5宗被驗出帶有N501Y變種病毒。而今天有十多宗初步確診個案。

▼4.10 屯門友愛邨愛暉樓第二輪撤離情況▼

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衞生署衞生防護中心公布，截至4月11日零時零分，中心正調查13宗新增確診個案，至今本港個案累計11 582宗（包括11 581宗確診個案和一宗疑似個案）。

在本地個案方面，兩宗都是有關連個案，第11576宗個案是一名71歲男子，他是退休人士，4月7日發病，出現發燒及喉嚨痕癢，因接受強制檢測而確診，中心仍在調查他有甚麼高危行蹤。他和第11579宗個案（63歲女子）是家人關係，同住在屯門友愛邨愛暉樓32室單位，該名63歲女子是家庭主婦，在檢疫中心確診。署方表示，二人所住的樓層高於早前有確診者的單位樓層。

衞生署稱，早前於該座大廈取的36個環境樣本，結果全是陰性。

▼屯門友愛邨愛暉樓3座爆疫，政府人員及袁國勇視察▼

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而11宗輸入個案方面，當中6人來自印度，其中4人是4月9日抵港，2人是4月4日抵港，4月4日抵港的兩人曾入住北角華美達盛景酒店，兩人都有病徵。餘下有2人來自印尼，2人來自巴基斯坦，1人來自孟加拉。

11宗個案當中有5人驗出N501Y變種病毒，分別是第11570宗（64歲男子）、11572宗（28歲男子）、11575宗（41歲男子）、11577宗（74歲男子）、11581宗（25歲女子）個案，他們有兩人來自巴基斯坦，兩人來自印度，一人來自孟加拉。當中25歲來自孟加拉的女子是外傭，3月29日已抵港，曾住在尖沙咀君怡酒店，第12天的樣本才確診。

至於無驗出變種病毒的個案，也有兩名外傭，分別來自印尼和印度。

過去十四天（3月28日至4月10日）累計新增123宗個案，包括25宗本地個案，其中10宗源頭不明。