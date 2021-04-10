今增5宗確診　愛暉樓多2宗初確診共6人中招　10、31及32室須檢疫

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-10 15:33

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布今日（10日）新增5宗確診個案，當中2宗本地感染個案居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，均涉及09室單位。此外，愛暉樓第3座再多2宗初步確診，二人同住於一個32室單位。衞生防護中心向愛暉樓第3座所有樓層的10、31及32室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。

今日增2宗本地感染個案均為有關連個案，二人均居於友愛邨愛暉樓第3座。（資料圖片／余俊亮攝）

今日新增5宗確診個案，2宗本地感染個案均為有關連個案，二人均居於友愛邨愛暉樓第3座。一名66歲男子（個案編號：11565），於4月1日發病；另一名為6歲男童(個案編號：11568），於4月2日發病。

此外，衞生防護中心表示於愛暉樓第3座發現多2宗初步確診個案，二人為同住於一個32室單位的家人。現時屯門友愛邨愛暉樓第3座累計有4宗確診個案及2宗初步確診，當中涉及5個09、31及32室單位。

09、10室及31與32室分別共用污水喉管

衞生防護中心表示鑑於早前一個31室單位曾出現一個確診個案，而調查發現該座09與10室單位及31與32室單位均分別共用污水喉管，經諮詢專家意見後，中心會進一步向友愛邨愛暉樓第3座所有樓層的10、31及32室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。中心正積極跟進調查個案的感染是否有關聯，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

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+ 5 + 5 + 5

今日新增個案中，有3宗輸入個案，包括一名從菲律賓抵港的25歲女子（個案編號：11566），她沒有病徵；一名47歲從從巴基斯坦抵港的女子（個案編號：11567），她於月8日發病，及一名42歲男子（個案編號：11569），從印度抵港，於4月8日發病。

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