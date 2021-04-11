新冠肺炎・4.11｜增13宗確診　友愛邨愛暉樓再多2人中招

撰文： 袁澍 鄭翠碧 勞敏儀 黃詠榆 王潔恩 歐陽德浩 黃穎津 陳嘉慧 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-11 23:12

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（11日）公布單日增加13宗確診，包括11宗輸入個案，以及2宗本地關連個案，均住屯門友愛邨愛暉樓。 另外，今日有超過10宗初步確診個案。 疫情重創本港經濟，政府將向市民發放5,000元電子消費券冀刺激消費，今早公布由支付寶(Alipay Hong Kong)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong作為儲值支付工具營辦商，預計今年暑假接受登記。

【22:10】政府公布，截至今日零時零分，過去24小時共有13宗接種疫苗不適送院個案，其中九人已經出院，三人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。值得注意是，一名35歲男子在九龍塘接種中心接種復必泰後，出現抽搐、失去知覺，需在伊利沙伯醫院留醫。

此外，政府已為市民接種共約834,800劑疫苗，當中約578,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約348,600名接種科興疫苗，約230,300名接種復必泰疫苗。約255,900名市民已接種第二劑疫苗，包括約146,700名接種科興疫苗，約109,200名接種復必泰疫苗。

新冠疫苗｜增13人不適送院 35歲男打復必泰抽搐、失去知覺

過去14日確診患者行蹤

【20:55】衞生防護中心晚上更新確診患者行蹤資料，有患者報稱到過愛定商場大家樂、仁愛街市及置樂花園地下。其他輸入個案住北角華美達盛景酒店及尖沙咀君怡酒店。

確診大廈食肆｜友愛邨愛暉樓第3座住戶增2確診 到過邨內大家樂

▼4月11日 外傭到維園搭露營帳篷耍樂▼

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【20:30】維園草地今日維修，半個場地被鎖上，加上大量外傭在草上搭建帳篷休息，場面壯觀甚有壓迫感。有印傭表示，平日維園會開放整個草地予市民，今日半個場地被鎖，才會顯得人流過多。也有印傭稱，夏日將至天氣炎熱，自己又未能負擔酒店費用，故才會於維園搭帳篷渡過假期。

維園草地維修封一半 外傭搭帳幕休息逼爆：我哋冇得揀

復必泰疫苗｜35歲女接種後嚴重過敏要入ICU 惟政府公布無提及

【19:10】新冠疫苗接種計劃開始超過一個半月，錄得16宗死亡個案及至少15宗面癱。3月中一名35歲女士接種復必泰疫苗後出現「速發嚴重過敏反應」，有政府專家透露她曾入住深切治療部，兩度注射腎上腺素才康復，不過政府從未交代過她需要留醫深切治療部。

屯門友愛邨愛暉樓14歲男初步確診 為順德聯誼總會譚伯羽中學學生

【18:35】本港今天（11日）新增的兩宗本地個案都是住在屯門友愛邨愛暉樓同一個單位，分別是71歲男子和63歲女子，這兩名患者的一名家人亦初步確診，染疫者是一名14歲少年，他就讀順德聯誼總會譚伯羽中學。

【15:02】政府將向每名市民發放5,000元電子消費券，預計今年暑假接受登記，今早（11日）公布由支付寶(Alipay Hong Kong)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong作為儲值支付工具營辦商。



八達通是最普遍的支付工具，但市面上不少八達通的儲值限額只有港幣1,000元，恐影響消費券發放。不過，市民可透過兩大途徑，將儲值限額由1,000元，提升至3,000元，下文詳解提升八達通儲值限額的方法及注意事項。

消費券│八達通儲值額僅1000元恐影響發放 2種方法提升至3000元

【14:09】衞生署衞生防護中心公布，截至四月十一日零時零分，本港新增13宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計11 582宗（包括11 581宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案中11宗為輸入個案，其餘兩宗與本地個案有流行病學關連，住屯門友愛邨愛暉樓。

增13宗確診 屯門友愛邨愛暉樓多兩人確診 大廈36環境樣本呈陰性

科興疫苗｜渠務署職員工作時突暈倒送院死亡 去世前23天曾打針

【13:20】網上流傳一名渠務署職員接種科興疫苗後猝死於辨公室，《香港01》就此向衞生署查詢，獲回覆指一名58歲男子，於上周四（8日）晚上在工作地方突然感覺呼吸困難，其後不醒人事，救護員到達時發現他心臟驟停，他被送往明愛醫院急症室後於同晚證實死亡。根據資料，該男士曾於去世前23日（即3月16日）接種科興新冠疫苗。

渠務署就稱，一名渠務署承建商員工於4月8日晚上約10時，在渠務署協調控制中心工作期間感到不適並暈倒，在場同事即時召喚救護車將其送院，該名員工其後證實不治。

本港累計最少16人在接種新冠疫苗後死亡，當中14人是接種科興疫苗「克爾來福」，2人是接種BioNTech疫苗「復必泰」。

【11:58】消息指，今天新增約15宗確診個案，除了屯門友愛邨愛暉樓有2宗有關連個案外，其餘大部份都是輸入個案，今天不設疫情記者會。

消費券│陳茂波：設中央登記系統 八達通或電子錢包只可選一款

【11:15】政府將向市民發放5,000元電子消費券，今早（11日）公布由支付寶(Alipay Hong Kong)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong作為儲值支付工具營辦商，預計今年暑假接受登記。



財政司司長陳茂波在網誌表示，將設立一個中央登記系統讓市民以電子方式進行登記。市民如曾登記去年的「現金發放計劃」，部份基本的個人資料將自動載入到申請表格頁面供核實，減省市民輸入資料時間。

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新冠疫苗｜周五9人打復必泰後不適送院 24歲男打第2針後失去知覺

確診大廈｜6歲男患者曾到屯門鄧肇堅小學 今另有逾10宗初步確診

屯門譚伯羽中學一名學生初步確診 校舍停開放14日 面授課堂暫停

▼4.10 屯門友愛邨愛暉樓第二輪撤離情況▼

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屯門愛暉樓10、31及32室撤離 居31室婆婆：今朝仲買晒雞、好麻煩

今增5宗確診 愛暉樓多2宗初確診共6人中招 10、31及32室須檢疫

（香港01製圖）

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼安定邨愛定商場(H.A.N.D.S)納強制檢測▼

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新冠肺炎・4.10｜屯門愛暉樓6人染疫 譚伯羽中學有學生初步確診

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Neway突推停薪留職 勞工處表示關注事件 官網指將停業至下周中