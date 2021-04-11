Clubhouse用戶資料疑外洩　私隱公署：正了解是否涉及香港用戶

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-11 16:51

語音社交應用程式Clubhouse用戶個人資料疑遭外洩。香港個人資料私隱專員公署今日（11 日）表示，遭外洩的個人資料可能包括姓名、社交網站帳戶名稱及號碼等，已聯絡Clubhouse，了解是否涉及香港用戶及相關個人資料。

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私隱公署表示，考慮到懷疑涉及的個人資料可能包括姓名、社交網站帳戶名稱及號碼等，正聯絡Clubhouse了解受事件影響的人士是否涉及香港用戶，並提醒Clubhouse如發現香港用戶受到影響，應儘快通知受影響用戶，以減低是次事件所產生的風險。

私隱公署表示，留意到有外電報導，指語音社交媒體平台Clubhouse用戶個人資料疑遭外洩。（資料圖片/勞顯亮攝）

私隱專員鍾麗玲呼籲Clubhouse用戶提高警惕，慎防個人資料被盜用，若懷疑個人資料被外洩，可聯絡相關平台查詢，或向私隱公署查詢或投訴。

私隱專員鍾麗玲呼籲Clubhouse用戶提高警惕，慎防個人資料被盜用，若懷疑個人資料被外洩，可聯絡相關平台查詢，或向私隱公署查詢或投訴。（資料圖片/羅國輝攝）

私隱公署亦提醒用戶應採取措施保障個人資料私隱，包括更換有關社交媒體及若有需要其他平台帳戶的密碼；啟用帳戶登入雙重認證功能；留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入記錄；收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺。