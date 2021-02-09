Clubhouse成港創投圈交流融資新平台　互動流暢　具潛質挑戰Zoom

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-09 12:43

即時聲音社交應用Clubhouse熱潮席捲全球，由最初只是屬於美國創投圈子的小眾應用，至近日因有Elon Musk等名人公開加持，且玩法新穎，吸引不少圈外人加入使用，下載量更出現爆發式增長。 Clubhouse最近亦成為本港科技、創投圈炙手可熱的應用。本地初創科企組織「科培網絡」主席李治緯觀察，Clubhouse能提供機會，讓本地創業者直接與投資人直接交流，亦有人開設「無聲房」供創投界互相追蹤（follow），而當他舉辦創業分享會時，亦發現香港電視網絡有限公司聯合創辦人王維基也加入作聽眾，令人驚喜。 他估計，Clubhouse未來發展將與Zoom類似，甚至會是Zoom的競爭對手，以付費便可增加聽眾容量等方式達至變現。

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本地創投圈融資交流新平台 初創與接觸投資人直接

Clubhouse最早在2020年4月，初期在美國創投圈建立知名度，至近日在全球掀起熱潮。Clubhouse最近亦成為本地科技及創投圈的炙手可熱的應用。李治緯觀察到，Clubhouse變成了本地創投圈一個活躍的平台，讓創業者推廣自己的初創公司，接觸投資人。

李治緯觀察到，Clubhouse亦成為本地創投圈一個活躍的平台，讓創業者推廣自己的初創公司，接觸投資人。（資料圖片/盧翊銘攝）

李治緯參與的本地智庫「創科未來」，亦於上週六在Clubhouse舉辦活動，請來風險投資人（VC）向創業者分享，投資方會如何選擇初創公司，創業者亦可即時提問。他指出，對於一些初起步的公司，VC可能好遠，「唔會日日見到投資人」，而VC同樣要推廣自己基金理念，吸引初創公司，Clubhouse正可提供這個平台。

爆發期兼名人效應 市場營銷不需廣告費

雖然Clubhouse上互動功能較少，但他發現，不少人非常有創意地開設「無聲房」，方便創投圈互相追蹤。

Clubhouse上現時有不少名人活躍使用，李治緯說，舉辦活動時看到王維基加入作為聽眾，令人興奮之餘，亦顯示平台能帶來驚喜。他也觀察到，平台正處於爆發期，吸引到不少人用作市場營銷，一方面可接觸更多人，另一方面又不如似Facebook、Google般要收費。

設計聰明：稀缺效應 早加入有成就感

本身亦有應用程式開發商業經驗的李治緯認為，Clubhouse設計細節非常聰明，如現時要有邀請碼才可加入，申請了也要等通過，早加入或更有成就感；而將邀請碼送給朋友，亦可視為給對方的人情。現時人人都談論Clubhouse，他笑言自己也是因為見朋友用，於是想加入了解。

李治緯認為，Clubhouse設計細節非常聰明，如現時要有邀請碼才可加入，申請了也要等通過，早加入或更有成就感。（資料圖片/勞顯亮攝）

李治緯指出，Clubhouse中用家會分為三層：講者、講者的朋友，以及其他聽眾，這可鼓勵用家踴躍發言，躋身第一層講者行列，同時擴展追蹤者。他又認為，Clubhouse的推送非常流暢，只要所追蹤的人有新動態，自己亦可即時收到推送。

技術水準高：用戶急升未見大問題

Clubhouse以房間（Room）作為單位，每個房間最多可容納5,000人，主持人可將成員加作講者，一次可邀請多人分享。李治緯觀察，Clubhouse在技術上亦有高水準，如5,000人同時互動亦不會出現延遲，而且近日下載人數急升，用戶登記、互動方面亦沒出甚麼大問題。

李治緯觀察，Clubhouse在技術上亦有高水準，如5,000人同時互動亦不會出現延遲，而且近日下載人數急升，用戶登記、互動方面亦沒出甚麼大問題。（資料圖片）

然而，Clubhouse簡約的產品理念亦帶來不少限制。李治緯指，用戶接觸內容有其不確定性，雖然偶有驚喜，但通常「唔知講到邊」，因此作為課堂等便不合適，但可用作初步介紹，再以個人簡介（Bio）分享詳細資料。他續指，Clubhouse上有不少音樂分享，但音質卻很視乎用家的器材，預料用家所用器材會趨向更專業化。

未來或以Zoom模式營利

有人認為Clubhouse開創聲音社交的新戰場，亦有人認為其營利模式尚不明確。李治緯則估計，Clubhouse長遠可能會類似Zoom的模式，甚至會是Zoom的競爭對手，可能會以付費便可增加聽眾容量等方式變現。

李治緯估計，Clubhouse長遠可能會類似Zoom的模式，甚至會是Zoom的競爭對手。（資料圖片）

李治緯又提到，Clubhouse沒有視像功能，反而更方便使用，加入開咪也不需專門準備，他笑言，有次遇上要盡快處理的事情，看見公司同事都在線，便即時在Clubhouse開會討論。