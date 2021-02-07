Clubhouse熱潮殺到香港　中港台民眾坦率交流　明星政界齊參與

撰文： 勞顯亮 最後更新日期： 2021-02-07 14:18

語音社交平台Clubhouse，因為Tesla創辦人Elon Musk亦在其中，推出不足一個月，就在全球掀起熱潮。這個應用程式暫時只限iPhone用戶，需要邀請才能註冊，中港台三地一度出現炒賣邀請碼。 《香港01》記者試玩多日，發現不少香港的明星、政治人物、不同界別KOL（意見領袖）均參與其中，更有兩岸三地的民眾「不設限」交流。Clubhouse雖無錄音及重溫功能，但有內地人使用人工智能聲音識別軟件錄製聊天內容，並轉化為文字，科技專家指目前用家的戒心低。

▼Clubhouse使用技巧▼

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需邀請碼註冊 要准讀取通訊錄才可邀朋友加入

獲得邀請碼後，必須用電話號碼才能註冊，若要邀請朋友參與，亦需要授權Clubhouse獲取電話的通訊錄。

記者1月底開始註冊這款app，發現不少香港的明星、政治人物、不同界別的KOL都有參與其中。與YouTube、Facebook單向發表意見，觀眾只可以留言不同，Clubhouse任何人都可以開設聊天室，邀請不同的人發言。想發言的人可以「舉手」，主持人批准後就可以發言。

禁止錄音 無重溫功能

Clubhouse有三種聊天室，分別為「Open」（公開）、「Social」（社群）、「Closed」（封閉）。封閉聊天只限被邀請到人參與，社群聊天則可以讓發言的關注者進入，而公開聊天室則任何人都可以進入收聽。

Clubhouse亦禁止使用電話的錄音及錄影功能，聊天室結束後，亦無法重溫內容。程式內，不設文字通訊功能，使用者亦可關聯twitter或instagram賬戶。

兩岸三地民眾交流 多人悼念李文亮

記者觀察所得，連日來都有兩岸三地的民眾，在同一個聊天室中「不設限」交流，主題從政治經濟、香港局勢，到音樂、電影、星座全部都有。亦有身處新疆，甚至在海外的新疆人，分享當地的最新形勢；亦有內地和海外華人悼念逝世的武漢醫生李文亮。

有內地人表示，以往很少可以毋須翻牆就與海外人士接觸交流，但現在用Clubhouse甚至直接與香港、台灣的政治人物聊天。這款app並無在中國版App Store上架，想下載就要更改電話設定到其他地區，有使用Clubhouse的內地人表示，這款app被封鎖是遲早的事。

Clubhouse中有不少兩岸三地民眾交流的聊天室，不少人坦率交流政見。（勞顯亮攝）

不願具名的自由撰稿人H，認為Clubhouse中有不少行為藝術的聊天室，如全球各地的人在聊天室中扮比卡超，又有靜默房間無聲悼念武漢醫生李文亮。她有參與Clubhouse中不少兩岸三地民眾的討論，她覺得論述與其他平台差不多，未必能放下成見聆聽不同的政見。

游大東：門檻低、互動性高 一周增4000追隨者

影視博客「游大東」上月底開始使用Clubhouse，一周內追隨者超過4,000人。他認為這個平台可以接觸不同界別的人，包括新晉演員、音樂人以及影視製作的幕後人員，「在Clubhouse必須『上水』講嘢，才可以提升追蹤人數，試過在聽廣告人的聊天室。突然被點名發言，以前用facebook或者instagram未必接觸到這些人。」

游大東曾計劃開始podcasts頻道，但發現Clubhouse技術門檻較低，互動性亦更強，將會投放更多時間在Clubhouse。他亦指，使用Clubhouse後，亦連帶增加instagram的追隨者。

張秀賢：內容有素養 或可舉行居民大會

元朗區議員張秀賢亦是Clubhouse用家之一，記者與他在不同的聊天室內對話。他接受《香港01》訪問時表示，Clubhouse是新奇有趣的平台，毋須攝影，更有彈性，公共參與度高，「作為區議員，我在想Clubhouse能否變成街坊交流的平台，疫情之下無法召開居民大會，或者可以將會議搬到Clubhouse舉行。」

張秀賢笑言在Clubhouse中，找回中學聽電台的感覺，不少聊天室的內容亦很高質、有素養，「如緬甸政變，以前傳媒、KOL、YouTuber都是用專家的角度去分享，但在Clubhouse，馬上找到有在緬甸做生意的人講第一身經歷。」

羅冠聰：真情交流了解彼此

記者亦在不同聊天室中，找到前香港眾志主席羅冠聰的身影，他多做聽眾，鮮有發言。他在facebook分享使用Clubhouse心得，指「這是少數能夠真正與中國大陸民眾交流的平台」，「正是這種真情交流讓各方都更了解彼此的聲音」，但他亦表示會繼續做聽眾，因為「涉及資安（資訊安全）風險，所以我一直都無參與討論」。

李梓敬：未有人邀請 未計劃使用

藍營KOL、新民黨的李梓敬的YouTube頻道有28.8萬人訂閱，他接受《香港01》訪問時稱，有聽過Clubhouse，但未有使用，他稱目前宣傳途徑主要是Facebook、YouTube、微博和抖音，「未收到有人邀請我開，我個人開賬戶無所謂，但如果作為宣傳途徑，就要考慮有無足夠的人用。」

方保僑：用家戒心低

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦是Clubhouse用家，他直言最近一星期用家瘋狂增長，正在形成一個氣候，Clubhouse的互動性亦比Facebook、YouTube開直播強，部份用其他平台直播的KOL，正轉移到Clubhouse之中。

但他提醒Clubhouse要用電話號碼註冊，變相更容易追蹤到用家身份，當中亦有使用上海公司「聲網」（Agora）的音頻技術。他指Clubhouse不能錄音，用家戒心降低，但不排除有心人會用另一部錄音機來錄下內容。

有內地民眾就一邊使用Clubhouse，一邊用內地人工智能語音識別軟件「訊飛」來錄音，並轉化為文字。（讀者提供）

可用人工智能軟件錄音轉為文字

Clubhouse雖然無錄音功能，但內地有不少人工智能軟件，可以將用戶的語音轉換成文字，甚至錄音作聲紋分析。有內地民眾就一邊使用Clubhouse，一邊用內地人工智能語音識別軟件「訊飛」來錄音，並轉化為文字。

Clubhouse自1月起在全球爆紅。（Imago Images / 路透社）

背後技術源自上海公司「聲網」 股價倍升

Clubhouse由美國公司Alpha Exploration創立，2020年4月開始上線，到12月全球使用人數約60萬。2021年1月起開始爆紅，Tesla創辦人Elon Musk亦有開直播，到1月底全球用家超過200萬人。

今年1月底Clubhouse於香港的下載量急升，近日於所有App及社交媒體分類排名中躋身前三位。

Clubhouse被指是使用上海公司「聲網」（Agora）的音頻技術，Agora在納斯達克上市，股價從1月初約40美元，升至上周五（5日）收市價99美元，升幅超過一倍。