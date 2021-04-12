今增13宗個案　2宗屬本地感染　愛暉樓再多1人染疫累計7確診

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-12 15:21

新冠肺炎疫情反覆，本港周一（12日）公布單日增加13宗確診，包括11宗輸入個案，當中兩宗帶有N501Y變種病毒個案；以及2宗本地關連個案，其中一人居於屯門友愛邨愛暉樓，沒有不明源頭個案。連同最新確診個案，屯門友愛邨愛暉樓現時合共有7人確診。

衞生署衞生防護中心公布，截至4月12日零時零分，中心正調查13宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計11,595宗（包括11,594宗確診個案和1宗疑似個案）。

輸入個案來自巴基斯坦、印度、菲律賓及印尼

在今日新增的13宗確診個案，11宗為輸入個案，兩人帶有N501Y變種病毒，分別為來自菲律賓的34歲外傭（編號：11589）及從巴基斯坦抵港的27歲男子（編號：11590）。另外9宗輸入個案，5人來自印度、餘下4宗巴基斯坦及印尼各佔一半。

連同最新確診個案，屯門友愛邨愛暉樓現時合共有9人確診。。（資料圖片／余俊亮攝）

愛暉樓染疫生14歲生就讀順德聯誼總會譚伯羽中學

在本地個案中，一名14歲居於屯門友愛邨愛暉樓3座的男生（#11588）確診，沒有病徵，就讀順德聯誼總會譚伯羽中學，為昨天（11日）公布的2宗同居於愛暉樓的71歲男（#11576）和63歲女（#11579）的家人。連同最新確診個案，屯門友愛邨愛暉樓現時合共有7人確診。

4月10日，屯門友愛邨愛暉樓第二輪撤離情況。（梁鵬威攝）

至於另一宗本地個案，則是35歲女士（#11594），由本月10日開始出現病徵，與本地個案有流行病學關連。今日另有10多宗初步確診個案，友愛邨愛暉樓則無新增初步確診個案。

▼4.10 屯門友愛邨愛暉樓第二輪撤離情況▼