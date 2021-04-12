新冠肺炎・4.12｜連續3日無源頭不明個案　政府公布放寬防疫方案

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 鄭秋玲 孔繁栩 黃詠榆 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-13 01:41

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（12日）公布單日增加13宗確診，包括11宗輸入個案，以及2宗本地關連個案，其中一宗為居於屯門友愛邨愛暉樓的14歲男生，另有超過10宗初步確診個案。 疫情重創本港經濟，政府將向市民發放5,000元電子消費券冀刺激消費，並公布由支付寶(Alipay Hong Kong)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong作為儲值支付工具營辦商，預計今年暑假接受登記。

平機會解釋，如果做法是爲了保護公衆健康而屬「合理地需要的」，即使做法歧視未接種疫苗的員工，有關的行為可能不屬違法。（資料圖片）

疫苗氣泡｜變相逼員工配合？無打針被停工未必構歧視 議員籲互諒

【23:55】本港疫情放緩，港府今(12日)宣布，將以「疫苗氣泡」為基礎，食肆員工及顧客雙方接種疫苗後，可放寬營業限制；酒吧、麻雀館等處所，符有關條件可有限度重開。



有業界關注因身體狀況未能打針員工的相關安排，批評被港府「擺上檯」。有律師則指，長期病患者有未能接種疫苗的合理辯解，惟其他無打針員工或面臨被僱主「停工」風險，相關行為不構成殘疾歧視。有立法會議員則呼籲僱員互讓互諒，以調動工作代替停工或解僱，又促請港府交代接種疫苗後如現不良反應，會否納入工傷。



平機會則指，為保護公眾健康，即使有關做法歧視未接種疫苗員工，可能不屬違法，但要視乎個別情況而定。發言人又指，非所有人均適合打針，應顧及其需要及作出其他合適安排。

北區醫院隔離病房警鐘誤鳴 通風系統一度停運作 21名病人受影響

【23:55】醫院管理局隔離病房一日兩出事，繼瑪嘉烈醫院病房故障後，北區醫院隔離病房今下午6時的負壓又因警鐘誤鳴暫停運作，一名病人當時更正準備出院，院方認為感染風險非常低。據了解該病人最後仍獲安排出院。

以放寬限制谷食肆員工接種疫苗 飲食業老闆及市民潑冷水

【23:00】特首林鄭月娥今日（ 12日）提出，食肆員工或食客接種第一劑疫苗或兩劑疫苗，可以延長堂食時間。但有受訪食肆負責人坦言擔心員工接種疫苗出現副作用，不知責任誰屬，也難以查核市民是否已接種疫苗，質疑政府做法「用刀降住條頸」;有市民也表示，不會為堂食或到酒吧而去接種疫苗。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜昨10人打疫苗後送院 3人左邊身體或左手麻痺留醫

【22:28】政府公布周日（11日）再多10人在接種疫苗後不適送院，撞種科興及復必泰分別3人及7人。6人經治療後已經出院，一人不遵從醫生勸告自行出院；尚有3人經治療後留院觀察，他們均接種復必泰疫苗，都是左邊身體或左手感到麻痺，在香港中文大學醫院、元朗體育館及西灣河體育館接種。

政府公布，已為市民接種共約877,900劑疫苗。當中約597,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約351,800名接種科興疫苗，約245,600名接種復必泰疫苗。約280,500名市民已接種第二劑疫苗，包括約156,100名接種科興疫苗，約124,400名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時,約有3,100名市民接種第一劑科興疫苗，約有9,500名市民接種第二劑；約有15,300名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有15,100名。八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。

香港童軍中心上周六舉行榮休宴，有百人出席，較防疫措施所容許多4倍。（資料圖片）

限聚令｜童軍中心辦百人榮休宴疑違2宗罪 民政署警告通緝或檢控

【22:22】香港童軍總會前九龍地域一名高層退休，會方上周六（10日）晚上在尖沙嘴香港童軍中心舉行榮休宴，筵開34席，招待逾百人，涉違限聚令。



民政事務總署轄下牌照事務處今（12日）表示，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），已聯同食物環境衞生署，前往上址就涉嫌有人違反防疫規例展開調查。當局呼籲曾參與者或知情人士主動聯絡協助調查，牌照處會因應調查進展，考慮作進一步法律行動，包括通緝或作出檢控。

▼3月31日晚袁國勇及張竹君到均益大廈第三期B座調查▼

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強制檢測｜均益大廈三期月內三度上榜 屯門譚伯羽及2幼園上榜

【21:20】食物及衞生局公布強制檢測公告，爆疫大廈西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期B座，再次上榜，是一個月內兩度封區檢測後，再被納入強檢名單，局方指鑑於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第二次檢測。任何在3月18日至4月12日期間曾身處超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於4月14日或之前接受檢測。

友愛邨順德聯誼總會譚伯羽中學由於出現確診個案，因此學校的員工、學生及訪客須進行強制檢測。沙田新翠邨新傑樓鄰舍輔導會新翠育嬰園及友愛邨愛禮樓地下保良局友愛幼稚園暨幼兒園爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，兩間學校亦被納入強制檢測公告。任何在3月30日至4月12日期間曾身處上述地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於4月14日或之前接受檢測，兩間幼稚園人士如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，須於4月16日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在4月10日至12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（13日）會在西營盤均益大廈第三期及屯門順德聯誼總會譚伯羽中學增設流動採樣站。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

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▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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食肆放寬掛勾疫苗接種 業界：免炒人破壞關係 促准兩周一檢代替

【21:15】政府將接種新冠疫苗跟放寬食肆防疫措施掛勾，其中條件為員工及客人都要打針。有飲食業界相信，僱主都不能夠強逼員工打針，否則容易出現爭拗，亦不希望因為僱員拒絕打針而出現解僱等勞資關係惡化情況，建議容許業界以兩周一檢代替打針，又提到業界難以逐個客人檢查針卡，一旦「走漏」亦不應該由食肆承擔責任，要客人都打針亦是強人所難。

安心出行｜香港仔大家樂大快活因食客未掃碼 被禁晚市堂食至下周

【19:55】港新冠肺炎疫情有所緩和，特首林鄭月娥今日（12日）宣布，調整往後的社交距離措施，包括顧客必須使用「安心出行」，不再接受填寫資料的紙條，否則無法「享用」放寛措施。不過，今日（12）有消息指，大家樂、大快活兩間大型連鎖餐廳位於香港仔中心的分店，近日亦被政府當局處罰。兩間餐廳職員均表示，由於有食客沒有掃瞄「安心出行」二維碼，亦沒填寫個人資料，被禁止晚市經營堂食。直至下周一（19日）才可恢復。

網上有消息指，香港仔中心的大家樂、大快活兩間連鎖餐廳，於近日被政府當局處罰。（Facebbok群組截圖）

疫苗氣泡7大疑問未解 16至30歲無得打疫苗、長者無手機怎辦？

【19:55】特首林鄭月娥今天（12日）召開記者會，指由於疫情放緩，將推行「抗疫新路向」，包括提出以「疫苗氣泡」為基礎，去調整社交距離等的措施。



不過，政府仍有多項疑問未解答，包括計劃真正落實日期、有無日落條款、不適合打針的人會如何處理，而16至30歲市民現時並未納入疫苗接種計劃，他們是否就被疫苗氣泡所排斥在外，全部仍是一個謎。下文將逐項說明疫苗氣泡的七大疑問。

【19:14】疫情放緩，政府今日（12日）宣布放寬多項措施，勞福局局長羅致光表示，完成疫苗接種人士，在快速病毒測試呈陰性結果，就可到院舍探訪，如親友因健康理由不能接種疫苗，以72小時的核酸測試陰性結果，及在探訪前接受快速測試，結果呈陰性亦可探訪，局方正與社署、業界商討細節。

新冠肺炎｜已接種疫苗市民 快速測試結果呈陰性 可到院舍探訪

【18:25】本港新型冠狀病毒肺炎疫情漸趨平穩，然而輸入個案中包括不少變種病毒個案。食物及衞生局局長陳肇始今日（12日）表示，為防止新變種病毒輸入，將會收緊航班熔斷機制，實施並行機制，即7日內同一地區來港航班有一定數目乘客確診，並確定是新變種病毒個案，當局會禁止所有由該地區來港的航線著陸本港14天。



陳又指，當局已開始規劃明年下一輪疫苗接種計劃，正研究採購新一代疫苗。她強調，關注新變種病毒在全球肆虐情況，因此對新變種病毒的保護力亦是選購疫苗的重要考慮。

航班熔斷制收緊 一定數目乘客染變種病毒 禁當地所有機來港14日

【17:08】本港新冠肺炎疫情趨向緩和，特首林鄭月娥今日（12日）宣布，港府將會以「疫苗氣泡」作為基礎，以調整往後的社交距離措施。食肆方面，如店員已接着一劑疫苗並規定食客必須使用「安心出行」，即不再「寫紙仔」，可放寛至「6人一枱」及營業至午夜12時；當食客也接種首針疫苗，可在餐廳「特定範圍」內「8人一枱」，相關範圍可延長至凌晨2時；當所有人都已經打針，可以增加至「12人一枱」。

林鄭強調，相關「疫苗氣泡」不會即時生效。現有防疫措施本周三（14日）到期後，延長兩周至本月28日。

打完一針兩針新冠疫苗有何着數 一文看清最新「催谷」措施

【16:58】本港疫情稍緩和，特首林鄭月娥今日（12日）宣布，無論是經跨境口岸或香港國際機場回港，計劃在本月底把港人的「回港易」計劃由廣東省擴展到內地其他地方的香港居民。



此外，政府計劃在下月中推出讓香港居民以外在內地的人士，可透過「來港易」無須14日強制檢疫來港，但沒有交代港人「北上」有否放寬安排。

「回港易」月底擴至廣東省外港人 5月中全國享免檢來港毋須打針

政府計劃在下月中推出讓香港居民以外在內地的人士，可透過「來港易」無須14日強制檢疫來港。（資料圖片/ 鄭子峰攝）

【16:45】港府將以「疫苗氣泡」為放寬社交距離措施以及進出香港措施的基礎。

1. 低風險地區︰新加坡、澳洲、新西蘭等低風險地區，如抵港人士已完成兩劑疫苗，可將強制檢疫由14日減至7天甚至更少。

2. 中風險地區，同樣打針後可減至14天甚至更少。

3. 打針港人可參加旅遊氣泡，有些地方不需雙方同意，就可減免檢疫期。

4. 已取得廣東省同意，已接種跨境司機可放寬至每3天一檢，將逐步計劃放寬。跨境司機一直為香港市民提供必需品，不可能每次檢疫14天，但要每日檢測帶來負擔，廣東省同意今星期實施，不用每日檢測。

其他出入境放寬措施將會逐步推出︰

1. 港府正禁止英國載客航班來港，所有人不能登機，但早前已安排2班機返港。到5月上旬將會解除從英來港限制，但抵步後仍需檢測及強檢21天，由於已解除限制，不需指定航班，可自行訂機票及指定酒店回港

2. 本月底將回港易從廣東省擴展其他省港人，陸空皆可，12萬香港人次回港免了14天檢疫。

3. 到5月中給港人以外，無論是內地、在內地居住的外地人士都可以「來港易」，無需14天強制檢疫。

【16:36】酒吧符合3條件2周後可重開：包括員工及顧客已打接種首劑疫苗，入場須掃安心出行。

【16:29】林鄭：所有社交距離措施延長兩周至4月28日。

【16:15】特首林鄭月娥就放寬放疫措施見記者，當中表示本港第四波防疫持續4個月多，明白業界訴求。包括逐步回復生活，第二是恢復人員往來，第三是打針誘因。

特首指可分階段分寬食肆營業，並強調今日所提的不會即時生效。分階段包括：

1. 如食肆想做晚市堂每14天檢測，新安排如下：如果所有員工都已接種疫苗第一劑，所有客人都須使用「安心出行」，不再接受寫紙仔，可容許每枱4人放寬至6人，並堂食時間由晚上10時延至午夜12，但食客50%及宴會20人維持。

2.所有員工都已完成兩劑+14天生抗體，消費的客人都已打第一針以及安心出行，可安排清潔區（clean zone） ，打針員工及客人，每台可再上升8人，宴會上限可達100人，特定範圍內堂食時間可至凌晨2時。

3.當所有人都打晒針，包括員工完成接種，客人亦一樣，再提升人數，一圍12人亦沒有問題。

【14:07】衛生署衛生防護中心公布，今日本港新增13宗確診個案，當中11宗為輸入個案，分別3宗由巴基斯坦輸入，由印度輸入的則有5宗，另有1宗和2宗分別由菲律賓和印尼輸入，當中有兩宗為變種病毒；餘下2宗與本地個案有流行病學關連，沒有源頭不明個案。另外，今日約有10多宗初步確診個案。

在本地個案中，一名14歲住在屯門友愛邨愛暉樓3座的男生確診，就讀順德聯誼總會譚伯羽中學，為昨天（11日）公布的2宗同居於愛暉樓的71歲男（#11576）和63歲女（#11579）的家人。連同最新確診個案，屯門友愛邨愛暉樓現時合共有7人確診。

【12:09】消息指，政府今午將公布放寬院舍探訪安排。另外，據了解，今天新增約10宗確診個案，下午不設疫情記者會，即今日本港沒有源頭不明的確診個案。

疫苗接種計劃專責工作小組成員、安老事務委員會主席林正財上周五（9日）表示，知悉醫管局及社署正積極探討有關安排，將會盡快公布細節。他認為，注射疫苗及作快速測試是雙重防線，防感染的安全系數將會提高，但最理想做法是探訪者及院友雙方均已接種疫苗。他又強調，並非全面開放探訪，僅供個別已接種疫苗人士，作定時、定點及定人探訪，「主要係便利家人。」

政府擬准打疫苗者往安老院恩恤探訪 林正財：最理想係雙方都打針

【11:09】新冠疫苗接種計劃推出兩個月，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，今早（12日）在商業電台《在晴朗的一天出發》上表示，他表示，完成接種兩劑復必泰（BioNTech）疫苗，保護率最高、有限期最長，加上其研發的第二代疫苗，可針對新變種病毒，建議政府「加注」引入，「應該策略上最好」。



就打不同疫苗「溝針」有否副作用，何栢良指全球新冠疫苗研發時間短，料須待年底才有較實質數據分析，市民按已知的科學數據做決定，毋須「溝針」。

新冠疫苗｜何栢良︰復必泰第二代疫苗針對變種病毒 建議政府增購

【09:28】新冠肺炎疫情持續，本港昨日（11日）新增13宗確診，有2宗本地個案均住屯門友愛邨愛暉樓。呼吸系統專科醫生梁子超今早（12日）於香港電台節目《千禧年代》表示，該屋邨樓宇局部爆發，相信與屋邨老舊，曾改動渠道等有關，一旦有確診者踏足，傳播風險高，估計或仍有個案在潛伏期未被發現，會增加傳播源，提醒附近居民需小心防疫。

友愛愛暉樓爆疫 梁子超︰疫情下降軌道消失 隱形傳播或致社區擴散

過去14日確診患者行蹤

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▼4.10 屯門友愛邨愛暉樓第二輪撤離情況▼

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▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼安定邨愛定商場(H.A.N.D.S)納強制檢測▼

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