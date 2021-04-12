友愛愛暉樓爆疫 梁子超︰疫情下降軌道消失 隱形傳播或致社區擴散

社會新聞
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新冠肺炎疫情持續，本港昨日（11日）新增13宗確診，有2宗本地個案均住屯門友愛邨愛暉樓。呼吸系統專科醫生梁子超今早（12日）於香港電台節目《千禧年代》表示，樓宇局部爆發，因有確診者踏足，亦由於屋邨老舊，曾改動渠道等，令傳播風險高，估計仍有個案在潛伏期未被發現，會增加傳播源，附近居民需小心。

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梁子超指出，過去一星期有5宗無源頭個案，視乎屯門情況，如何定義新個案是否源頭未明，但認為疫情下降軌道已消失，因現時所發現個案都不是在檢疫中心發現，證明仍存隱形傳播，少不免造成社區擴散。

呼吸系統專科醫生梁子超。(資料圖片)

院舍仍要避免從外輸入病毒

另外，疫苗接種率下降，醫管局本周起為安老院舍打復必泰疫苗，梁子超認為，社區對於接種副作用有「虛驚」及「誤解」，惟長者是確診風險最高危，疫苗覆蓋未達到百分之一百，長者都不會受到保護，仍然要依靠避免病毒從外輸入院舍，放寬社交措施空間非常少。

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