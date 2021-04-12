限聚令｜童軍中心辦百人榮休宴疑違2宗罪　民政署警告通緝或檢控

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-12 22:25

香港童軍總會前九龍地域一名高層退休，會方上周六（10日）晚上在尖沙嘴香港童軍中心舉行榮休宴，筵開34席，招待逾百人，涉違限聚令。 民政事務總署轄下牌照事務處今（12日）表示，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），已聯同食物環境衞生署，前往上址就涉嫌有人違反防疫規例展開調查。當局呼籲曾參與者或知情人士主動聯絡協助調查，牌照處會因應調查進展，考慮作進一步法律行動，包括通緝或作出檢控。

香港童軍中心上周六舉行榮休宴，有百人出席，較防疫措施所容許多4倍。（資料圖片）

涉違宴會最多20人及4人限聚令

發言人表示，根據日前傳媒報道，該中心內會址負責人在本月10日，涉嫌違反食物及衞生局局長按第599F章就會址發出的相關規定及指示，容許會址內的餐飲處所內，舉辦一個宴會活動時，人數超過20人。此外，有顧客於同日在香港童軍總會中心內舉辦百人晚宴，涉嫌違反第599G章有關群組聚集的禁令。

民政事務總署發言人呼籲曾於該日參與上址宴會活動的人士或其他知情人士主動聯絡牌照處（電話︰2881 7498），協助調查。牌照處會因應調查進展，對參與上址宴會活動的人士考慮進一步法律行動，包括通緝及／或作出檢控。

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署方又表示，牌照處會繼續積極採取嚴厲執法行動，在全港各區會址加強巡查，確保處所負責人及訪客緊遵預防及控制疾病規例下的相關規定。政府再次呼籲市民嚴格遵守各項防疫措施，以減低2019冠狀病毒病在社區散播的風險。