歌舞群組｜尖沙咀百樂會辦百人生日派對　搞手違限聚令重囚兩個月

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-07 22:20

第四波疫情由「歌舞群組」引爆，當中去年11月爆疫的尖沙咀「百樂會懷舊歌舞」，有近20名確診者曾到訪。民政事務處今日（7日）表示，持牌人於去年9至11月安排現場表演，部分表演者沒有佩戴口罩，亦未有與觀眾作有效分隔，即觸犯防疫措施規定，被判罰款48,000元。 另外，一名租用百樂會的派對籌辦人，於去年11月16日曾舉辦百人生日會，因觸犯限聚令被判入獄兩個月，沒有緩刑，是涉及限聚令判刑最重一宗。

百樂會持牌人違防疫令罰款4.8萬

「百樂會懷舊歌舞」位於九龍尖沙咀加拿芬道25-31號國際商業信貸銀行大廈9樓。持牌人因觸犯《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），今日在九龍城裁判法院被判罰款48,000元。案情指，該會址持牌人在去年9月及11月期間，曾安排現場表演，而部分表演者並沒有佩戴口罩，亦未有與賓客或觀眾作有效分隔。

一名租用百樂會的派對籌辦人因觸犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被判入獄兩個月。他於去年11月16日在該會址內舉辦百人派對，違反第599G章有關群組聚集的禁令。

民政事務總署發言人強調，獲該署簽發合格證明書的會址屬第599F章下的表列處所之一，須遵從政府發出的相關規定及指示。違反規定者最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

+ 10 + 10 + 10

歌舞群組累計732人確診

歌舞群組為本港最大的感染群組，涉及732人。去年11月20日一名確診的67歲、居於荃灣海壩新村的家庭主婦（患者編號#5518），曾於11月16日到「百樂會懷舊歌舞」出席生日派對，當日有多人聚集及有跳社交舞活動。其後再有至少17名到過百樂會的人士相繼確診。連接出現多宗與舞室有關的個案，政府刊憲要求曾訪灣仔Starlight Dance Club、百樂會等14間舞室人士，在指定限期接受強制檢測。