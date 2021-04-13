政府或停止免費檢測　專家反對：病徵輕微者或不願檢測　難清零

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-13 16:30

特首林鄭月娥昨天（13日）表示，政府正考慮未來停止為非強制檢測的人士提供免費檢測，鼓勵市民以接種疫苗代替病毒檢測。 政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌直言檢測安排不宜與疫苗接種掛勾，明言不建議取消免費檢測，擔心病徵輕微者、不願求診者或不願檢測，以致社區爆發。 呼吸系統科專科醫生梁子超也稱，接種第一劑疫苗後，不等於完全沒有傳播風險，加上預期社會會出現抗疫疲勞、報復式聚集等，「一定要有快速機制診斷」，若現時取消免費檢測，料本港不能達至清零。

檢測承辦商Prenetics派發樣本瓶。（資料圖片／歐嘉樂攝）

許樹昌表示，擔心部分不想求診、病徵輕微的患者或會因需自費240元才能檢測，結果選擇不去檢測，導致社區出現隱形傳播鏈，甚至爆發。他不同意取消免費檢測的安排，又指檢測安排不宜與疫苗接種掛勾。林鄭月娥昨稱，上周五與政府專家開會商討防疫政策，惟許樹昌指出，當天在會議上無討論這項目，無專家提出取消免費檢測安排。

梁子超亦指，反對取消派樽檢測，在防控疫情目標上，除了爭取達到「清零」目標外，亦應有機制維持「清零」，直言如果在此刻放寬，「永遠走不遠最後一公里路」，又反問「點解要為慳錢而停？」，強調疫情反彈的經濟成本更大。他說，接種第一劑疫苗後，不等於完全沒有傳播風險，加上預期社會會出現抗疫疲勞、報復式聚集等，「一定要有快速機制診斷」。