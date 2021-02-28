安心出行收感染通知可免費檢測一次　兩日5酒店須強制檢測

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-28 20:18

港府放寬社交距離措施後，再現爆發群組，K11 MUSEA「名潮食館」群組今（28日）再增10人確診，群組擴大至44人染疫。政府已要求商場內所有員工接受強制檢測，曾到訪商場的市民亦建議檢測。 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布「安心出行」新安排，所有接獲感染風險通知人士，包括曾到訪K11 MUSEA市民，可透過網上預約到社區檢測中心並展示有關通知，接受一次免費檢測。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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目前全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。而由2月27日起，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，同樣會被納入強檢公告。

由於有部分確診者在潛伏期入住酒店，故昨日（27日）強制檢測公告大廈名單上，觀塘創業街38號如心艾朗酒店，以及紅磡紅鸞道8號海灣軒-海景酒店E座榜上有名。

至於今日公布有確診者工作或曾入住的酒店，包括一名酒店大堂詢問處職員確診的彌敦道九龍諾富特酒店、銅鑼灣柏寧酒店、灣仔旭逸雅捷酒店；以及大角咀黃頌仁醫務所女護士曾入住的大角咀珀麗酒店，同樣列入強檢名單。換言之，有關酒店的住戶均要接受強檢，計劃Staycation市民要留意有關措施。

歐家榮公布，所有接獲「安心出行」感染風險通知人士，可透過網上預約到社區檢測中心並展示有關通知，接受一次免費檢測。（余俊亮攝）