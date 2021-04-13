兩青年毀輕鐵閘機表歉意求減刑　官指肆意破壞不應姑息　維持原判

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-13 16:52

屯門輕鐵青松站入閘機於前年8月被破壞，兩名年輕男子經審訊後，被裁定刑事損壞罪罪成，各判監4個月，但二人不服裁定，提出上訴。高等法院今日（13日）駁回上訴，並稱雖然辯方指兩人對事件表示歉意及悔意，認為應判社會服務令，但法官不接納說法，又指案件涉預謀，對於為發洩不滿便肆意破壞公共設施的人士，不應姑息，判刑合適，二人要即時服刑。

兩名上訴人：吳兆軒（23歲，建築機械維修員）及霍啟峰（24歲，兼職售貨員）。

官比對閉路電視犯案者衣著

法官陳慶偉比對閉路電視拍到的犯案者，與兩名上訴人的衣著，認為吳被捕時的衣服、所攜物品，與其中一名犯案者相似；而警方在霍背包中搜出的黃色雨衣、黑色飛虎隊頭套，亦與其中一名犯案者的衣著如出一轍，認同裁判官裁定兩上訴人便是當晚其中兩名犯案者。

否認犯案未能顯示悔意

就判刑而言，雖然辯方指兩人對事件表示歉意及悔意，認為應判社會服務令，但陳官認為二人提出上訴，全盤否認自己是犯案者，未顯示有歉意及悔意。陳官也同意裁判官所指，案件涉預謀，挑選港鐵作為犯案對象，是因為港鐵沒多大抵禦能力，直指對於為發洩不滿便肆意破壞公共設施的人士，不應姑息。

案件編號：HCMA184/2020