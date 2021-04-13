西九藝術總監方美昂離任　將赴美教學　任內邀坂本龍一訪港

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-13 17:09

西九文化區管理局再有人事變動。藝術總監方美昂（Alison Friedman）昨(12日)於個人FB公布，將赴美國北卡羅萊納大學教堂山分校(The University of North Carolina at Chapel Hill)出任「表演藝術行政及藝術總監」，離別在即，她表明難離難捨，但相信仍可與同事們保持聯繫，她又對「即將回家」表示興奮；該校同日則公告有關人事任命，透露方美昂將於今年10月履新。 西九文化區管理局發言人指，方美昂將於今年7月正式離任，感謝其過去3年多為管理局作出的貢獻，並會檢視表演藝術部門的運作需要，再考慮藝術總監一職的招聘事宜。

西九於2017年委任方美昂擔任「表演藝術總監」。(西九文化區管理局官網截圖)

來自美國的方美昂於2017年加入西九，擔任「表演藝術總監」，帶領表演藝術部的舞蹈、戲劇、戲曲，以及音樂和戶外團隊，不過，她上任初期曾惹粵劇界不滿，八和會館主席汪明荃曾公開質疑其未具任何戲曲方面背景及經驗。2019 年，表演藝術行政總監茹國烈離任，方美昂曾短暫署任9個月，直至去年初譚兆民到任為止。她於西九期間，曾成功邀請日本音樂大師坂本龍一到港舉辦音樂會，惜疫情關係延至今年底。

日本音樂大師坂本龍一原定於去年4月於西九文化區自由空間，舉辦音樂會，惜疫情關係延至今年底，方美昂及其團隊有份牽線。(資料圖片)

美國北卡羅萊納大學教堂山分校公布，方美昂將於今年10月出任「表演藝術行政及藝術總監」。(美國北卡羅萊納大學教堂山分校官網截圖)

方美昂可說流利普通話

方美昂過去曾於內地生活多年，能操流利普通話，她是國際最大表演藝術聯盟之一International Society for the Performing Arts 的董事局成員，曾獲富布萊特獎學金資助，於2002年至2003年到北京大學歷史系和北京舞蹈學院擔任訪問學人，並於2010年創立了文化交流機構「乒乓策劃」。在創立乒乓策劃前，方美昂曾在多家舞蹈及音樂機構，包括「北京現代舞團」和著名作曲及指揮家譚盾先生的製作及管理公司，擔任製作和總經理職位。

雖然八和會館主席汪明荃(左二)曾公開質疑方美昂(左三)戲曲相關經驗，但兩人於2018年新春團拜已冰釋前嫌。(資料圖片)

方美昂昨(12日)於個人FB貼出美國北卡羅萊納大學教堂山分校新聞稿，公布其新動向，她另感謝西九文化區團隊的愛護和支持，離別在即，她直言難離難捨，但相信日後仍會以不同方式與同事保持聯繫。她又指，過去廿年於中國和香港工作，離鄉別井多時，「我終於回家了」（I’m comin’ home）。

西九：先檢視運作需要才決定是否招聘補位

西九文化區管理局發言人表示，表演藝術總監方美昂女士將於2021年7月1日正式離任。管理局尊重方女士的決定，並感謝她過去3年多為管理局作出的貢獻。管理局祝願方女士今後一切順利。

發言人續指，在管理局表演藝術行政總監的領導下，管理局擁有一支堅實而專業的表演藝術團隊，確保交接暢順。管理局定期根據營運需求及設施的發展進度審視人力需求。管理局將會先檢視表演藝術部門的運作需要，再考慮藝術總監一職的招聘事宜。