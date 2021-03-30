西九M+館｜艾未未作品被轟　收藏家希克首開腔：當代藝術批判現實

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-30 00:20

西九文化區M+館藏風波未了，中國異見藝術家艾未未的《透視研究：天安門》，連日來遭建制陣營狂轟，指斥涉違國安法。《香港01》取得捐售藏品的瑞士收藏家希克（Uli Sigg)親筆撰文回應初稿，內文提到，大部分中國地區亦顯然包括部份香港人士，抱着相異目光看待藝術，惟當代藝術有別傳統，非旨在展示美好及和諧，反之是批判現實，甚至直揭瘡疤。

希克又提到，必須抱持好奇及開放思維，否則將不會欣賞當代藝術。希克又強調，收藏必須廣泛，甚至需包括邊緣作品，以反映全貌，而不是中間落墨；藏品也非全為展示公眾，而是為藝術歷史學家保留作研究之用。

希克致函西九：部份港人抱着相異眼光看待藝術

《香港01》獲悉希克日前致函西九文化區管理局，就事件陳述己見，他現時正作最後修訂。初稿內文表示，大部分中國地區亦顯然包括部份香港人士，抱着相異眼光看待藝術。他續指，在傳統思維下，塑造了藝術予人享受自我、昇華的觀念，同時展示美好及和諧，以此來說，「藝術是你的好朋友」，但他隨後強烈指出，當代藝術則正好相反，因為作品會對現實持批判性（May be critical of reality)，甚至形同在傷口上灑鹽、直揭瘡疤(put a finger in the wound)。

他續説，在傳統中，理想世界被呈現，世界以其應有模樣展示世人，不過，當代藝術則要求對現實持開放態度，藝術家或會在作品中尋求美感，但這只是其中一個選項。

▼西九M+博物館年底開幕▼

+ 14 + 14 + 14

指非所有均為向公眾展示：為藝術歷史學家保留作研究之用

希克又提到，領略當代藝術真締在於「必須對藝術感興趣和好奇心，以便吸收超出舒適圈（comfort zone)的新空間和新思維」，也必須比傳統更為開放，否則將不會欣賞當代藝術。

他又不點名回應外間的「不解風情」，內文提到，這源自時間問題，「你接觸這種藝術多久了？你曾經接觸過，才會懂得欣賞。」他以50年前的西方作例，當年人們同樣不理解當代藝術創作，但過程需要醞釀，也需要曝光。他又指，藝術有用與否，人們需要參與其中討論，他反問：「藝術應該只是美麗的地方，容任往返只為娛樂嗎？抑或應為我們現實生活作出貢獻，啟動我們的思想引擎？( or should it contribute to our real lives, starting our thought engine?)」

希克日前致函西九文化區管理局，批評部份香港人抱着相異眼光看待藝術。（西九文化區管理局圖片）

希克又回應關於其藏品爭議，他提到自己擬建造的「百科全書庫」，非單是私人收藏家一己偏好，而是體制本應所做的，「嘗試以全面廣泛形式，反映中國的當代及實驗性藝術家不同年代及不同媒體的藝術創作」，必要性甚至包括邊緣作品，以反映全貌，而非中間落墨。他表明，非所有東西均為向公眾展示，而是為藝術歷史學家保留作研究之用。

+ 18 + 18 + 18

M+將於今年內開幕，本月中M+ 館長華安雅與傳媒預覽時曾表示，館方不會迴避與六四或反修例運動相關展品，事件引來建制派大力狙擊，質疑艾未未相關展品有違國安法，以及狠斥港府亂花公帑購置相關藝術品。