M+︱周梁斥屈穎妍文章嚴重失實：從未入西九　與選購藝術品無關係

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-25 12:58

西九文化區M+博物館今年底開幕，展品包括中國異見藝術家艾未未的「舉中指」作品，深藍陣營連日發動攻勢狙擊M+博物館。「梁粉」屈穎妍日前在報章撰文，稱西九董事局於2012年6月以1.77億元購入「希克系列」時，時任西九董事局成員梁振英及曾德成不同意博物館完全收藏西方展品，惟時任西九董事局副主席唐英年及董事局成員周梁淑怡反對，認為二人不懂藝術。 文章刊登後被指有多項錯處，其中梁振英及周梁淑怡從未出任董事局成員。周梁淑怡今天（25日）去信《大公報》編輯，澄清她從未加入西九董事局，與收購M+藝術品毫無關係，批屈穎妍提及的部分全面失實、完全錯誤、與事實嚴重不符，對此深表遺憾。

屈穎妍稱購入藏品的過程 「多少嗅到官商勾結的味道」

屈穎妍在文章批評，M+博物館耗用公帑1.77億元，買下大量「莫名其妙的作品」，稱「小市民辛苦工作交的稅，就是用來給政府一擲千金買垃圾。」

她形容，購入藏品的過程「多少嗅到官商勾結的味道」，稱時任特首曾蔭權當時委任夏佳理加入西九文化區管理局董事局，夏佳理女兒本身是文化藝術經紀，與希克熟稔，於是代M+博物館跟希克洽購藏品。屈稱，希克當時看準機會，決定一次過把當年在中國搜羅的藏品脫手，指希克開出方案，捐出部分藝術品的同時，要求M+以1.77億元購下他剩下的藏品。

屈穎妍又指，時任西九董事局成員梁振英及曾德成不同意博物館完全收藏西方展品，惟時任西九董事局副主席唐英年及董事局成員周梁淑怡反對，認為二人不懂藝術。

▼西九M+博物館年底開幕▼

+ 14 + 14 + 14

周梁淑怡批完全錯誤

被屈穎妍點名的自由黨榮譽主席周梁淑怡今天去信《大公報》編輯，澄清她從未加入西九董事局，與收購M+藝術品毫無關係，批評屈穎妍提及的部分全面失實、完全錯誤、與事實嚴重不符，對此深表遺憾，「本人從未有加入西九文化區管理局董事局，更與M+或政府藝術品收購政策毫無關係。對於屈女士撰文提及本人的內容全面失實，與事實嚴重不符，本人深表遺憾。」