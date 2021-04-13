7.28上環暴動案　鄧竟成總督察兒子作供　稱執勤遭人手肘撞胸口

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-13 18:44

前年7月28日的上環發生警民衝突，24人被控暴動罪，案件今（13日）於西九龍法院續審。其中一名被告另被控襲警，遇襲的警員，正是前警務處處長鄧竟成的兒子，現為總督察的鄧智兆。鄧今出庭作供，指被告當日先以長傘扑打兩名正控制示威者警員的頭部，鄧遂用警棍打被告右手兩次，未能制止被告，故庥上前搭被告膊頭，並說：「警察，唔好走。」惟該被告搖擺其膊頭，右手踭向後一揈，鄧稱被打中心口。但莫承認未有檢到他指稱莫有用來扑警的長傘，最後亦找不到那兩名被打頭的警員。

案中24名被告，包括16男8女，年齡介乎18至40歲，指他們於2019年7月28日在德輔道西近皇后街與其他⼈參與暴動，第17被告簡健煌早前認罪候判。第4被告徐慶鈞則另被控無牌管有無綫電通訊器，第15被告莫卓煇另被控襲警罪，控罪指莫所襲擊的警員為總督察鄧智兆。+

鄧稱收指示拘捕非法集結人士

總督察的鄧智兆供稱，他當晚約下午7時55分收到新指令向皇后街推進，及拘捕在德輔道西非法集結的人士。鄧在皇后街朝上環方向，見到在德輔道西的滙豐銀行外，有一名男子正被一名警員制服。該名戴護目鏡和防毒面罩的男子揹着背囊，右手持長傘，他掙扎後逃脫，並無理會鄧命令他停低，並於鄧的右方跑過，鄧隨轉身追截。

總督察鄧智兆稱他前年7月28日往上環執勤時，遭一名被告手踭撞胸口。(陳家怡攝)

指莫的手踭打中其心口

鄧稱該男子為被告莫卓煇，當時有兩名警員正跪在地上控制著示威者，莫以右手上長傘分別扑打警員頭部一下，莫拿着長傘繼續有動作「係到揈」，鄧遂用警棍兩度打他右手。鄧認為他揮警棍的動作不奏效，故上前搭莫的膊頭，並叫：「警察，唔好走。」鄧指莫搖擺其膊頭，並用右手踭向後一揈，「打咗落我心口度」。

鄧稱他立刻將莫按在地上，並說：「你襲警，我依家拘捕你，唔好再郁。」待警長58171到場支援，鄧為莫鎖上膠手銬再交給刑偵同僚跟進，亦將其眼罩和防毒面罩除下予警長處理，然後鄧返回皇后街防線繼續執勤。

同僚看守著被告不宜找傘子

辯方盤問下，鄧稱最後一次見到該淺色長傘是他雙手按莫肩膊的時候，他制服莫後曾望下傘子何在，但找不到。鄧認為他與同僚當時正看守被告，不宜搜尋傘子，傘子沒列作呈堂證物。鄧續稱，他追截莫時並無見到兩名後腦被打的警員，事後也無找回他們。鄧描述莫當時揹着細小背囊，辯方指出背囊由頸至臀部位置，鄧解釋莫行動快速，形容背囊質地輕薄，稱露營背囊可更長更闊，故它屬於細小。他並沒有指示警員檢取背囊，背囊亦沒有呈堂。

未留意莫額傷勢如何做成

鄧提及，莫戴的深色眼罩是有框無鏡，他制服莫時一同跌倒地上，鄧親眼目睹他的眼罩鏡片飛脫出來，而該眼罩款式和證物相同。

鄧承認他在警員記事本沒有寫低莫是以左手或右手撞其胸口一下，17小時後他才補充是用右手。他壓倒莫在地上時，曾聽到莫說：「得，我唔會反抗。」至於莫額頭的傷勢，他沒有留意如何造成。案件明天（14日）續審。

案件編號：DCCC871/2019

2019年7月28日港島區遊行的情況。(詳看下圖)