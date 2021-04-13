廉署起訴衞生防護中心前顧問醫生甘啟文　涉濫用公職私吞420萬

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-13 19:42

廉政公署昨日（12日）落案，起訴衞生防護中心前顧問醫生甘啟文，控告他為三個世衞等國際及海外衞生組織，提供總值逾420萬元的結核藥物測試，及其他服務時，涉公職人員行為失當及欺詐，濫用公職以謀取私利。被告已獲廉署准予保釋，周三（14日）會在東區裁判法院應訊，以待案件將轉介區域法院答辯。

今年63歲的甘啟文，為衞生防護中心前醫務微生物學顧問醫生，被控共七項罪名，即四項公職人員行為失當，違反普通法；兩項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條；及一項使用虛假文書，違反《刑事罪行條例》第73條。

衞生防護中心前顧問醫生甘啟文，被控告涉嫌公職人員行為失當及欺詐。（資料圖片）

衞生署向廉署轉介貪污投訴揭發事件，被告甘啟文於案發時為衞生署的醫務微生物學顧問醫生，於衞生防護中心轄下的公共衞生化驗服務處工作。他負責管理多間實驗室，包括由衞生署營運的香港結核參比實驗室。該實驗室獲世界衞生組織（世衞）評定為跨國參比實驗室，可對結核藥物進行藥物敏感測試。

被告與多名本地微生物學家於1992年成立香港微生物學醫生協會，該協會為非牟利組織，被告於1992年至1999年期間擔任主席。

呃世衞、日本厚生勞動省

案情透露，7項控罪當中，有4項公職人員行為失當罪名於2005年9月至2013年1月期間發生，其中一項公職人員行為失當控罪指，被告涉嫌向日本國立感染症研究所或其一名代表虛假地表示，香港微生物學醫生協會是等同衞生署的公共機構，並虛假地指自己已獲授權與該研究所簽署服務協議，舉辦有關追蹤食物傳染病的七個工作坊及一個會議，並藉此獲得總值1500萬日元（約128萬港元）的資助，訛稱會交給衞生署以主辦該等活動。

甘啟文被指涉嫌未經衞生署批准，與日本國立感染症研究所簽署該等協議，致使衞生署職員舉辦該等活動，而沒有向該署披露自己曾向日本國立感染症研究所收取資助，並使用香港微生物學醫生協會銀行戶口收取有關資助。

另外兩項公職人員行為失當控罪指，被告涉嫌向世衞或其兩名代表虛假地表示，香港微生物學醫生協會是香港結核參比實驗室的合作伙伴或「工作伙伴」，自己獲授權就該實驗室所提供有關結核藥物敏感測試的服務，並與世衞簽署三份協議，總值逾6.4萬美元（約50萬港元）的服務費。

與世衞簽協議 服務費由微生物學醫生協會袋走

被告涉嫌未經衞生署批准，與世衞簽署該等協議，並沒有向該署披露自己會向世衞收取服務費，而服務費亦由香港微生物學醫生協會銀行戶口收取。

而餘下一項公職人員行為失當控罪指，被告涉嫌向創新診斷基金會或其一名代表虛假地表示，香港微生物學醫生協會是等同香港結核參比實驗室的非牟利組織，及該協會獲該實驗室許可，代其收取費用，與該基金會簽署兩份諒解備忘錄，總值約24萬美元（逾186萬港元）的服務費。

被告亦涉嫌未經衞生署批准，與創新診斷基金會簽署該兩份諒解備忘錄，致使衞生署職員提供該等服務，而沒有向衞生署披露自己會向該基金會收取服務費，並同樣使用香港微生物學醫生協會銀行戶口收取有關服務費。

自稱協會是衞生署「工作伙伴」

而甘啟文面對的兩項欺詐控罪，主要於其退休前休假之後發生。該兩項控罪指，被告涉嫌於2012年4月至2014年3月期間，向上述其中一名世衞代表虛假地表示，香港微生物學醫生協會是香港結核參比實驗室的「工作伙伴」，而該實驗室沒有獨立的銀行戶口可以收取世衞的付款，並意圖詐騙而誘使該名代表簽訂另外三份有關培訓和結核藥物敏感測試的協議，並就該等協議將共約8萬美元（約62萬港元）轉賬至上述香港微生物學醫生協會銀行戶口，而導致被告獲得利益。

餘下一項控罪指被告涉嫌於1992年12月，使用一份虛假的本港銀行戶口申請表格，以意圖誘使該銀行的職員接受它為真文書。該表格據報是用以開設上述香港微生物學醫生協會銀行戶口。

日本國立感染症研究所是日本厚生勞動省附設的研究所，專門進行傳染病研究及研發疫苗。 創新診斷基金會是總部設於瑞士的非牟利組織，支援在資源有限的情況下，發展及提供傳染病診斷。