廉政公署書展首推出兒童繪本　主打正確價值觀　畫風融入香港情懷

廉政公署與兒童教育團體「綠腳丫」首度合作，推出四本繪本，以幼稚園及小學生為對隊象，不再是「肅貪」及「飲咖啡」主題，破格褪去廉署固定形象，主打「正確價值觀」。找來年輕藝術家林建才、劉清華聯合創作的《只有繩子的玩具箱？》、《野豬麵包店》，分別以「金錢以外」及誠實為主題。 兩位年輕藝術家為了加入寫實元素，透過現實中存在的舊式麵包店、公園面貌等，融入濃濃「港味」。

繪本融入「港味」 喚起大家關注小店

《只有繩子的玩具箱？》講的是「金錢以外」，提到主角小虎擁有很多玩具，但其實簡單一條繩子也能帶來無窮樂趣，故事書中用繩綁住膠袋當成風箏玩的畫面，劉清華表示，靈感源自生活，是他朋友的童年回憶，相信不少人有共鳴。綠腳丫創辦人柯佳列相信，家長藉說故事同時可以傳承這份懷舊情懷，故事內外都緊扣住「陪伴」的核心意義。

雖是兒童繪本，但二人細膩地加入寫實元素。他們表示，另一本以誠實為主題的《野豬麵包店》，特意走訪觀塘、土瓜灣一些舊式麵包店和茶餐廳，成為繪本場景藍本，選取的擬人角色，包括鱷魚、野豬、候鳥等，都是有在香港出沒過的動物。林建才表示，以往本港的兒童繪本多來自外國如德國、日本，希望為今次繪本融入濃濃「港味」，及喚起大家關注小店。

褪去「廉署味」 藉說故事傳遞正面價值觀

另外兩本《你先、我先》、《花開的時間》的主題分別是守紀公平和責任感、關愛，故事亦是以小朋友日常生活見到的情境為主。

繪本沒有「廉署味」，柯佳列憶想收到提案時感詫異，因廉署傳統印象是打貪、「飲咖啡」，「同細路會有什麼關聯呢？」他驚訝署方今次破格，予創作自由，主要向小朋友傳遞正面價值觀，著重可藉說故事促進親子交流，「品格是自小建立。」

廉署首席教育主任梁仲平表示，今次是廉署第一次在書展推出童話繪本，四本都考慮了教育局的幼稚園教育指引，現時有關繪本亦已上載到廉署的德育資源網，家長可以透過網上閱讀活動，率先在書展的廉署攤位免費領取，書展後會派予全港幼稚園及小學，並邀請「綠腳丫」將繪本帶到教師講座及到校培訓工作坊，用作德育培訓素材。

書展設即場分享 攤位以繪本情景佈置

2020年香港書展將於7月15日至21日在香港會議展覽中心舉行。廉署會以「廉潔社區 童．閱．樂」為主題，攤位以繪本裡的情景佈置，設有「誠信學園」會派發好孩子承諾卡，「廉潔文化館」會介紹與反貪工作有關的建築地標，亦會介紹香港反貪歷事，將有一系列小遊戲配合令小朋友如同走入繪本世界，如《配合只有繩子的玩具箱？》，現場設有親子玩手繩遊戲。「綠腳丫」創辦人柯佳列會於7月18日下午3時15分在現場分享。