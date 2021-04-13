友愛邨愛暉樓老翁家中死亡　樣本檢測今確診　22樓居民撤離檢疫

撰文： 胡家欣 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-13 23:14

屯門友愛邨愛暉樓第3座再有撤離行動。衞生署衞生防護中心公布，今日再發現一宗確診個案居住於愛暉樓第3座22樓另一單位，決定向22樓住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心；若住戶出現病徵，則會被送往醫院接受治療。

這位第209名確診死者為一名70歲老翁，他上周倒斃家中，昨日抽取的樣本，今日（13日）顯示對病毒有陽性反應並確診。

+ 5 + 5 + 5

死者居愛暉樓3座22樓 同層有2人確診

屯門友愛邨愛暉樓第3座再增多一個確診個案，累計有8宗，涉及的單位分別是09、31及32室單位，其中兩個單位位於22樓。衞生署表示，愛暉樓第3座新增的個案為70歲老翁，居於22樓另一單位，患者上周五（8日）被發現在家中離世，昨日（12日）在富山公眾殮房抽取的樣本今日（13日）驗出陽性及確診，成為第209名染疫死者。

+ 8 + 8 + 8

愛暉樓3座一周內3次撤離檢疫

衞生防護中心晚上公布，決定採取更審慎的感染控制措施，進一步向愛暉樓第3座22樓其餘沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心，是近一周內第3次展開撤離檢疫行動。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。中心預計有約20多人需被撤離。

有撤離居民表示，晚上7時才被告知要撤離，深感不滿，認為「煩到死」。另一需要撤離的居民梁先生指會「當渡假」，認為隔離不影響生活。

+ 3 + 3 + 3

在撤離行動期間，愛暉樓附近發生Tesla電動車與輕鐵相撞。有被撞輕鐵上的乘客表示，私家車撞上時「突然好似揩一揩」，並傳來煞車聲，估計是私家車突然想急轉彎撞上。另有乘客指煞車時太急，有企位乘客向前撞，指當時沒有看到私家車如何撞上，疑司機沒看路就想轉彎。