新冠疫苗｜接種人數破60萬大關　20歲少女打復必泰後半身麻痺

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-14 00:00

新冠疫苗接種計劃開展至今日（13日）已47日，政府公布累計有61.53萬人接種第一劑疫苗，首次破60萬大關。

昨日（12日）再有8人在接種疫苗後不適送院，5人注射復必泰疫苗、3人注射科興疫苗；5人情況穩定經治療後已經出院，2人經診症後不遵從 醫生勸告自行出院，1人未經診症 自行離開醫院。其中一名18歲少女臉部出疹及痕癢，另一名20歲少女左半身麻痺及暈眩，分別送到廣華醫院及威爾斯親王醫院，另一名50歲女子則出現疫苗敏感情況，三人均是接種第一劑復必泰疫苗。

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總接種劑數逾90萬 30萬人已打兩劑疫苗

港府公布接種計劃開展以來，已為市民接種共約918,700劑疫苗。當中約615,300名市民已接種第一劑疫苗，包括約355,500名接種科興疫苗，約259,800名接種復必泰疫苗。約303,400名市民已接種第二劑疫苗，包括約165,600名接種科興疫苗，約137,800名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有3,800名市民接種第一劑科興疫苗、9,400名市民接種第二劑科興疫苗；約有14,000名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有13,300名。

八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。

昨8人打針後不適送院 18歲少女臉部出疹及痕癢

政府公布昨日有8宗接種疫苗後送院個案，當中接種科興及復必泰分別3及5人。其中5人已經出院， 2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診療自行離開醫院。

不適的個案當中，年紀最細的為一名18歲少女，她於界限街體育館社區疫苗接種中注射第一劑復必泰疫苗，之後出現臉部出疹及痕癢，被送到廣華醫院治理，經治療後已經出院；另有一名20歲少女到中文大學醫院社區疫苗接種中心接種首針復必泰疫苗，出現左半身麻痺及暈眩，被送往威爾斯親王醫院，但她經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

過去24小時共有8宗送院個案

衛生防護中心提供

一中年女子未經診症自行離開醫院

另一名50歲婦人在荃景圍體育館接種復必泰疫苗後，出現疫苗敏感情況，她經診症後不遵從醫生勸告自行出院。另一名40歲女子在元朗體育館接種第一劑復必泰後頭痛及噁心，未經診症自行離開醫院。

另外，一名55歲男子及61歲女子於官涌體育館社區疫苗接種中心，分別接種第二劑及第一劑科興疫苗，同樣出現心悸症狀，送往伊利沙伯醫院治後已經出院。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼