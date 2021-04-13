政府首公布24人接種非預約疫苗　有人專程去錯接種中心打錯針

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-13 21:56

早前相繼有市民去錯接種中心並獲准接種非預約的新冠疫苗，即所謂打錯針，反映接種流程「把關」不足。政府今晚（13日）表示，已完成檢視相關程序，發現累計有24人預約登記與實際接種疫苗不同的個案，原因分別是去錯中心或改變打針意向。政府指，為避免同類事件再次發生，在社區疫苗接種中心實施多項措施，包括加強核查程序、改善接種中心內外的標示等，其中科興（Sinovac）疫苗接種中心的場地編號會以「S」字母開首，復必泰（BioNTech）疫苗接種中心的場地編號會以「B」字母開首。

政府公布為免市民去錯接種中心，科興（Sinovac）接種場地編號會以「S」字母開首，復必泰（BioNTech）接種場地編號會以「B」字母開首。（盧翊銘攝）

政府：有人預約後改變主意 前往非預定接種中心

政府發言人表示，已全面覆核社區疫苗接種中心的接種紀錄，連同早前發現的個案，共發現有24人預約登記與實際接種疫苗不同的個案。據當局了解，一些市民是在預約後改變主意，前往不同的接種中心；另一些個案，則是有關人士去錯別的接種中心，而接種了和預約不同的疫苗。政府指，知悉事件後已從速跟進，確保有關市民接種的第二劑是同一款疫苗。

發言人指，為避免同類事件再次發生，已陸續實施以下的改善措施：包括加強員工的訓練和要求各接種中心提高警覺，中心主任須加強監察其中心的管理和員工的工作。

接種中心場地編號改以S及B字頭 提醒市民接種類別

其次，為了讓市民清楚知悉其應該前往的疫苗接種地點，各接種中心和醫院管理局指定普通科門診診所均已獲編派獨有的場地編號，科興（Sinovac）疫苗接種中心的場地編號會以「S」字母開首，復必泰（BioNTech）疫苗接種中心的場地編號會以「B」字母開首。



例如：接種科興（Sinovac）疫苗的香港中央圖書館社區疫苗接種中心，其編號為S01；而接種復必泰（BioNTech）疫苗的中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心，其編號為B02。政府向預約接種人士發送的電話短訊，亦會開首顯示接種中心的編號，有關場地也會在入口當眼處張貼場地的獨有編號，讓接種場地的接待人員和市民分辨後者是否身處正確的接種場所。

另外，市民在場內會獲派一個A5 大小的文件夾及所接種疫苗的單張，文件夾會清楚顯示所接種疫苗的名稱。

發言人指，對於工作人員沒有仔細核查預約記錄，已向有關市民致歉，並會作出跟進，並呼籲市民在接種疫苗前，須清楚核對自己所預約疫苗接種中心的地點和疫苗資料，以避免誤去不正確的接種場所。

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