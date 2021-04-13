新冠疫苗｜澳門與中央政府商討疫苗互認機制　冀廣東省先試行

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-13 17:00

港府昨日宣布，計劃本月底放寬港人的「回港易」計劃至廣東省以外，又擬5月中增「來港易」計劃，讓居於內地及外地人士可「免檢疫」、「免打針」來港。 澳門行政長官賀一誠今日出席立法會答問大會時表示，正與中央商討疫苗互認機制，期望可先在廣東省試行。他指，若中央批准有關互認機制，相信可減少很多人「一周一檢」的成本。

澳門行政長官賀一誠今日出席立法會答問大會時表示，正與中央商討疫苗互認機制，期望可以先在廣東省証試行。（資料圖片）

強調不以行政命令逼接種疫苗 只呼籲自願接種

賀一誠表示，澳門通關、核酸檢測等要求，降低旅客前往當地意欲。他透露，澳府正與中央政府商討疫苗互認機制，期望可先在廣東省試行互認。他續指，若中央批准有關互認機制，相信可以減少很多人「一周一檢」的成本。

他表示，希望更多人能夠接種疫苗，建立免疫屏障，但重申不會作出行政命令，要求居民接種疫苗，只會呼籲自願接種，強調疫苗接種不可強制。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

+ 11 + 11 + 11

賀一誠又指出，澳門手信業有經營困難，即使未來有更多內地旅客到訪澳門，業界亦未必能即時恢復。他認為，支持手信業的主要是港客，香港旅客對澳門十分重要，希望香港疫情盡快「清零」。他續指，澳府一直與港府密切聯繫，希望香港疫情「清零」後，有新措施減少來往港澳兩地的不便。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼