醫管局醫生流失率降至3.9%　OT費增至3億　人均10萬｜特別財會

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-14 07:30

食物及衞生局回覆立法會議員就財委會特別會議的書面質詢，文件顯示，由於疫情影響，多項醫院管理局的服務使用人次大減，例如專科門診舊症就診人次急跌近200萬。 醫管局的醫生流失率也由前年的5.4%下降至3.9%。在疫情影響下，醫生的超時津貼開支就有所提升，由前年的2.6億元增加至去年的3億元，平均每名醫生獲10萬元「OT費」。

公立醫院醫護人員。（資料圖片／歐嘉樂攝）

護士每人平均OT費近2.5萬

文件顯示，在2020/21年度，醫管局有3,000多名醫生共獲得3億元特別酬金計劃津貼及超時工作補償金，平均每人有約10萬元，相比前一年度，3500多名醫生只有近2.6億元「OT費」，亦即平均每人有約7.3萬元，多出37%。

去年8,500多名護士獲發2.1億元；前年1.2萬名護士則獲得2.8億元，去年每名護士的加班費也增加了近1,400元，至24,705元。

公立醫院醫護人員。（資料圖片 / 高仲明攝）

237名全職醫生離職 九龍中聯網佔22%

在2019/20年度，整體醫生流失率是5.4%，但20/21年度（暫時以2020年1月1日王12月31日計算）則下降到3.9%，當中心胸肺外科更是無人離職，相對前年的4.9%明顯下降。

不過，九龍中醫院聯網有52名醫生離職，是七個醫院聯網當中最高，當中有22人的在醫管局的服務年期達到21年或以上，也有13人年資介乎11年至16年之間。這52名醫生當中，有9人來自家庭醫學，9人來自內科，8人屬於兒科。

醫管局表示，醫生流失率為3.9%，相當於237名全職醫生，醫管局計劃本年度聘請約480名醫生。而截至去年12月31日，醫管局有 588名兼職醫生， 他們提供相當於約 215名全職醫生的服務。

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專科門診新症人次減少近三成

醫管局專科門診新症就診人次由19/20年度的77萬大減至去年的55萬，按年少28.6%；而舊症就診人次更由680多萬，急降至不足500萬。而精神科門診求診人次由19/20年度的90萬，減至去年67萬。醫管局表示，由於新冠疫情，醫管局加強感染控制，亦調整了服務，因此服務量或會有所下降。

疫情對於捐血活動亦有影響。（資料圖片）

醫療券申領上年少約兩成

另外，疫情對於捐血活動亦有影響，在20/21年度，血液總收集量是15萬多包，對比19/20年度的22萬多包和18/19年度的21萬多包，大幅減少7萬包或三成。文件提到，2020年血液收集量下跌，是由於疫情爆發，導致已安排的血液收集活動受到影響。

在2020年，醫療券的申領金額是21億，而2019年則有26億，2018年更有28億，換言之，申領金額在過去3年一直有所減少，而去年更急跌5億元。當中減幅最顯著的是西醫服務方面，去年只有9億元醫療券用於西醫，相對前年有12億元為少；另外在視光師服務方面，申領金額也由前年的4億多元減至去年2億多元。