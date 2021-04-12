圖書館借閱龍虎榜　《射鵰》續居榜首　《1984》排第十｜特別財會

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-12 20:36

康樂及文化事務署回覆立法會財委會特別會議的質詢，披露去年公共圖書館十大書藉借閱排行榜。成人中文小說類書籍方面，金庸名著《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》繼續蟬聯排行榜首兩位，《倚天屠龍記》和《鹿鼎記》分別排第三和第五位，亦舒有五本小說作品登上十大排行榜，喬治·歐威爾著作、講述極權主義的小說《1984》成功上榜排第十

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日本旅遊書被投資書藉爬頭

根據立法會文件，《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》繼續蟬聯成人中文小說類書籍借閱量的首兩位，分別有5,156及3,936人次借閱，《倚天屠龍記》排名第三。亦舒有五本作品登上借閱榜，其中《第十一號羅蜜歐》排第四， 《船屋》、《有限溫存》、《好好好》及《結或不結 離或不離》則分別排在第六至九位。講述極權主義的翻譯小說《1984》成功上榜，有2,934次借閱，排名第十。

成人中文非小說類書籍方面，過往以日本為主題的旅遊書一直雄霸借閱榜，前年日本旅遊書更盤踞排行榜1到8位，不過今年被投資書籍「爬頭」，書籍《財務自由行》排名第一，日本旅遊書排名第二至五位；第六位則是介紹英倫三島的書籍《英國王：英格蘭．蘇格蘭．威爾士．北愛爾蘭》，或與港人移居英國風潮有關。

至於成人英文小說類書籍，喬治·歐威爾兩本著作上榜，諷刺蘇共及史太林的小說《動物農莊》排名第三，《1984》英文版排第九。