特別財委會｜廉署去年收629宗政府人員涉貪投訴　最多來自警務處

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-07 12:50

廉政公署就預算案，初步書面答覆立法會財務委員會時披露，去年廉署接獲各政府政策局的貪污投訴共有629宗，當中約63%屬可追查投訴，最多來自警務處有173宗，其次是食物環境及衞生署有96宗，房屋署則排第三位有37宗；若以可追查投訴比例計算，涉及衞生署、屋宇署、建築署的投訴，更屬100%可追查。另外，各公營機構共有161宗貪污投訴，約66%屬可追查投訴。

去年各政策局共有629宗貪污投訴，當中約63%屬可追查投訴。最多來自警務處有173宗，當中約67%可追查；其次是食物環境及衞生署有96宗，約52%可追查；第三位是房屋署有37宗；當中約51%可追查。

按可追查投訴比例而言，衞生署、屋宇署、建築署分別涉7宗、6宗及2宗投訴，全部屬可追查投訴。可追查投訴比例高企的尚有懲教署，35宗投訴當中30宗可追查，民政事務總署涉7宗投訴當中，6宗可追查，都達86%；教育局有6宗投訴5宗即83%可追查。

廉署收34宗涉醫管局貪污投訴 屬公營機構中最多

至於公營機構，去年共有161宗貪污投訴，當中約66%屬可追查投訴，最多來自醫院管理局有34宗，其次是區議會有26宗，及港鐵公司有13宗。居首五位的還有賽馬會，涉6宗投訴，當中有2宗可追查；交易及結算所涉5宗投訴，全屬可追查投訴。

去年19名政府人員涉貪遭廉署拘捕

廉署去年共拘捕19名政府人員，包括8人來自懲教署，6人來自警務處，社會福利署、康文署、建築署、海關、教育局各1人。另拘捕8名公營機構人員，包括4人來自職業訓練局，香港公開大學、區議會、交易及結算所、港鐵各1人。

廉署去年共檢控12人，警務處、醫管局、公開大學分別有2人，康文署、海關、教育局、賽馬會、立法會、交易及結算所各1人。

另外，就涉及樓宇維修的貪污投訴，去年有121宗，當中89%屬可追查。廉署就該類投訴，去年檢控4人。