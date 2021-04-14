涉助李宇軒偷渡男子再提訊　控方稱發現78可疑銀行交易　案再押後

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-14 19:21

涉曾助李宇軒偷渡的律師助理，被控串謀勾結外國勢力危害國家等罪的案件，今(14日)在西九龍法院再提訊，控方稱經調查後發現78個銀行可疑交易紀錄，當中涉及黎智英、李宇軒和「攬炒巴」劉祖廸等人，需時取法律意見，總裁判官蘇惠德把案押後至6月7日再提訊，被告須繼續還柙。

被告陳梓華（29歲）涉違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國勢力危害國家安全，及串謀協助罪犯等兩項控罪。

可疑交易疑與黎智英等人有關

控方今在庭上指出，警方經調查後發現78個銀行交易紀錄有可疑，涉及黎智英、李宇軒和「攬炒巴」劉祖廸等人，惟未有透露相關銀行、金額和日期，因而申請押後案件，以向銀行索取資料，及諮詢法律意見。辯方不反對亦無保釋申請。

被告涉串謀要求境外組織制裁中港

陳被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，指他在2020年7月1日至2021年2月15日期間，與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒及劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外組織，對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

亦被指曾助李宇軒偷渡到台灣

另一項控罪指陳在2020年7月某日至8月23日，知悉李宇軒干犯勾結外國或境外勢力危害國家安全罪後，與李宇軒、黎智英及其他人串謀協助李宇軒離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李。

重光團隊曾發起眾籌

早前有報道指，黎智英、 Mark Simon 、劉祖廸與李宇軒均為「重光團隊」（Stand with Hong Kong， SWHK）的核心成員，並發起眾籌計劃，將籌得約 1,440 萬港元的資金轉移至 Mark Simon 在美國以「HK Project Trust」名義設立的戶口。但未知律政司是次的調查，與上述指控是否關係。

據了解，被告涉與黎等人，透過「重光團隊」（Stand With Hong Kong（SWHK））要求外國進行制裁，團隊曾寫信遊說外國政府取消與本港的引渡協議。另有指團隊擁有名為「Project Hong Kong Trust」的信託，用以處理眾籌款項，涉款逾1,400萬元。

案件編號：WKCC624/2021