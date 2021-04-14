去年錄163宗教師投訴　創五年新高　一年7名教師被釘牌

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-14 21:37

自反修例事件後，投訴教師專業操守的宗數持續上升。根據教育局向財委會文件，自2019年起，教育局處理教師失德或專業失當行為的個案超過100宗，去年涉及個案總數達163宗，為五年來新高。當中有98宗已完成審理或已採取跟進行動，有7位教師註冊被取消，17位教師收譴責信，28人收警告信，18人收勸喻信及28人被口頭提示及紀錄在案。

教育局披露過去五年，當局處理教師失德或專業失當行為的個案宗數，2018年涉及個案總數為47宗，到2019年則飆升1.3倍到110宗；至2020年，有關教師涉違專業操守的個案總數達163宗，比前一年升48.1%。去年已完成處理或已採取跟進行動的個案為98宗，當中，教育局向7位教師註冊被取消，17位教師收譴責信，28人收警告信，18人收勸喻信及28人被口頭提示及紀錄在案。

教育局過去五年處理教師失德或專業失當行為的個案總數。（教育局文件截圖）

自2019年6月中至2020年12月底，教育局共接獲269宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴， 244宗已大致完成調查，其中95宗不成立。截至2021年2月底，局方已取消了2名教師的註冊，28名教師收譴責信及24名教師收書面警告。教育局指，若他們再次作出失德行為，會考慮按《教育條例》取消其教師註冊。

仍有個案等候教師回應再作跟進

教育局亦分別向27名教師發出書面勸喻及向28名教師作出口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則。其餘教育局初步認為有機會成立的個案，正按既定程序處理，包括等待或考慮有關教師的回應，以決定適當的跟進行動。

教育局過去5年，完成跟進涉違反專業操守個案的處理情況。（教育局文件截圖）

教育局指，學校亦會因應事件的性質、嚴重性等，按《僱傭條例》、《資助則例》以及與教師簽訂的僱傭合約條款等，按校本機制向有關教師採取懲處，包括作出口頭或書面警告、將有關教師調離原來的職務、延遲其增薪日期、暫停職務、降職、解僱或即時解僱等，亦有教師不獲續約或自行離職。