國家安全教育日｜楊潤雄：學校是教育地方　亦負維護國家安全責任

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-15 12:59

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，特區政府除了在會展舉行開幕典禮暨主題講座之外，港九新界亦有大型活動。教育局局長楊潤雄在FB貼文表示，學校是教育的地方，中小學都有多項相關的學習活動，他今早參與了聖公會聖雅各小學升旗儀式，並與校長和師生一起奏唱國歌，感覺別具意義。

教育局局長楊潤雄及副局長蔡若蓮分别到聖公會聖雅各小學及英皇書院，出席學校的早會，與同學一起觀看升掛國旗及奏唱國歌。

楊潤雄表示，香港是國家不可分離的部分，在「一國兩制」下骨肉相連，有國安才能享家安。楊潤雄又指，今日是國家第六個「全民國家安全教育日」，也是實施《香港國安法》後的第一個國家安全日，因此別具意義。學校是教育的地方，應當讓學生明白，我們作為國民，既得到國家的大力支持，亦肩負維護國家安全的責任，一起為國家和香港社會的繁榮安定及持續發展作出貢獻。

此外，他在貼文內表示，今日的學校活動還有「2021全民國家安全教育日網上問答比賽」、「國家安全校園壁報設計比賽」及「校園國安・家安・同心匯 – 全城師生大拼圖」。其中，問答比賽於4月12日至19日期間進行，共有454所中小學報名參賽，反應熱烈。得獎名單將於6月30日《香港國安法》頒布一周年當日公布。

他說，至於壁報設計比賽，總共有114所中小學組成248支隊伍參加，並提交了參賽成品相片或設計草圖，反應踴躍。10支入圍隊伍的名單今日已經公布，他們將有一個月時間完成課室壁報，評審委員會成員隨後會陸續到訪有關學校進行評審工作，結果亦將於6月30日公布。