國安教育｜新入職校長培訓　列明須參與國家行政學院研習班

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-14 23:22

教育局自2021學年起，訂定新的教師培訓，並將國安教育列入核心課程部分。根據教育局向立法會財委會提交文件，新入職校長須參加教育局提供的專設課程，在首年及第二年的課程涵蓋有關《憲法》、《基本法》和國家安全教育的内容。 當局亦列明，他們亦必須於出任校長的首三年內，參與由教育局委託國家行政學院舉辦的香港中小學校長領導研習班，以擴闊視野及加深對內地發展的了解。

據教育局向立法會財委會提交文件，新入職校長須參加教育局提供的專設課程，在首年及第二年的課程涵蓋有關《憲法》、《基本法》和國家安全教育的内容。（資料圖片）

根據文件指，教育局分別在2017/18學年及2018/19學年，為小學及中學校長提供領導研習班，讓校長前往北京進行為期6天的考察，藉此提升領導能力，相關考察涉及國家行政學院，兩個學年參與的校長人數為67及79人。

不過，根據教育局向立法會財委會提交文件，新入職校長須參加教育局提供的專設課程，在首年及第二年的課程涵蓋有關《憲法》、《基本法》和國家安全教育的内容。



當局亦列明，他們必須於出任校長的首三年內參與由教育局委託國家行政學院舉辦的香港中小學校長領導研習班，以擴闊視野及加深對內地發展的了解。

國家行政學院為中央黨校

根據官方資料，國家行政學院為是黨中央培訓「全國高中級領導幹部和優中青年干部的學校」，「研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、推進黨的思想理論建設的重要陣地」，是黨中央直屬事業單位。2018年，中央黨校和國家行政學院的職責整合，現名為中央黨校（國家行政學院）。

教育局自2021學年起，訂定新的教師培訓，並將國安教育列入核心課程部分。（資料圖片）

當局亦交代有份負責國安教育的德育、公民及國民教育組的人手人手編制。2016/17至2017/18學年的編制包括10名各職級的課程發展主任，2018/19至2019/20學年有11名，而在2020/21學年將有14名，未來會因應課程發展需要檢視人手編制。

多個議員亦向教育局查詢涉及推動國安教育的開支，教育局指，該組的人手及相關課程發展工作的開支，包括為校長和教師舉辦專業發展課程、製作學與教資源，以及為學生安排學習活動，已納入教育局的經常開支內，故未能提供分項數字。