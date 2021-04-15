國安教育｜支聯會：悼念六四是最好國安教育　堅持舉行燭光晚會

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-15 11:37

支聯會聯同社民連趁今（15日）的「全民國家安全教育日」，早上在灣仔港鐵站遊行到會展，抗議當局以《港區國安法》大舉拘捕47名參與初選的民主派等人士，並希望在政府主導的國安教育外，提供多一個渠道教育市民國安法的後果。 遊行開始前夕，社民連主席黃浩銘、支聯會副主席鄒幸彤等4人先被警員搜身，並在30多名警員包圍下起步，他們沿途高呼「沒有民主人權，沒有國家安全」等口號。 鄒幸彤表示，香港現時是北京政府在內地打壓人權的翻版，而一切來得很快，因此港人更應牢記六四事件，支聯會亦會堅持舉辦六四燭光晚會，但形式有待公布。

在限聚令下，只有社民連主席黃浩銘、支聯會副主席鄒幸彤等4人參與遊行，警方派出超過30人監察，並在遊行開始前向4人搜身及檢查身份證明文件等。

遊行早上約8時半由灣仔港鐵站起步，黃浩銘等人先高喊「沒有民主人權，沒有國家安全」、「廢除國安惡法」、「全國實行普選」等口號，警員沿途包圍他們，有記者因無法拍下遊行的照片而與警員爭執，場面一度混亂。

遊行以會展附近的中環廣場外為終點，黃浩銘抵埗後讀出聲明批評，國安法實施後，市民言論受限，新聞自由備受衝擊，令「人民安全毀於一旦」。他續指，人大常委會近日推翻香港過往的政制改革程序，大幅修改選舉制度，令民主派更難參選，窒礙市民發聲，國家安全僅確保北京在港實施全面管治權。

鄒幸彤亦指，港府首次大力推行國家安全教育日，他們更要趁此機會，在政府主導的教育下，提供另外的渠道教育中共及港府為國家安全做過甚麼。她直斥國安法「係攬炒緊香港」，令許多團體瓦解、許多人流亡，外資等亦對香港失去信心，形容香港被「拖冧」。

30多名警員沿途包圍4人。（張浩維攝）

她表示，預想過北京政府會用此手段，但沒想過會如此「雷厲風行」，形容一切來得很快。她續指，悼念六四正是最好的國安教育，因此支聯會今年會堅持舉辦燭光晚會，被問到會否以去年「遍地開花」的形式進行，她則指形式有待公布。