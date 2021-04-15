新冠疫苗｜何栢良估計打針和流產無關　籲打兩針後兩周始準備懷孕

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-15 12:46

本港接連有兩名32歲孕婦接種復必泰疫苗後流產，其中一人更懷孕近6個月。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（15日）早在商台節目表示，估計打針和流產並無因果關係，零星個案未能作準，需要較大的數字作統計和比較。他提醒，婦女在完成兩劑疫苗接種前，應採取有效的避孕措施；至完成接種兩劑後兩周，疫苗開始發揮功效，便可準備懷孕。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，科興缺乏孕婦研究數據，而復必泰有足夠人數的研究，鼓勵準備懷孕的婦女接種復必泰。他提醒，婦女在完成兩劑疫苗接種前，應採取有效的避孕措施；至完成接種兩劑後兩周，副作用應已消失，而疫苗開始發揮功效，便可準備懷孕。他引述美國數據指，打針後懷孕可將抗體傳給胎兒，嬰兒亦可從母乳獲得抗體。

他又稱，美國疾控中心名冊收集了8.6萬名婦女的資料，他們在未知已懷孕的情況下接種了疫苗，當局比較了這些孕婦的流產、早產、妊娠糖尿、血壓高、胎兒成長問題等比例，發現與背景發病率完全無異，所以美國政府鼓勵孕婦衡量風險後打針。不過何栢良認為，香港的疫情不及美國嚴重，孕婦感染新冠肺炎的風險較低，故不建議懷孕期間接種。

對於該兩名孕婦流產，何栢良指他們打針後沒出現異常情況，不會就零星個案將打針會流產拉上因果關係，需要較大的數字作統計和比較，有待臨床事件專家委員會研究，他估計兩者並無因果關係。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

政府昨起收緊航班熔斷機制，7日內若有最少5人從同一國家抵港時確診、並帶N501Y變種病毒株，將禁止該國所有航班來港，為期14天。何栢良形容政府做法「做好過唔做，係遲到咗嘅熔斷機制。」在本月所見，菲律賓、印度、巴基斯坦及印尼完全符合上述條件。他又促請政府為所有變種病毒個案進行基因圖譜分析，以了解屬於哪種變種病毒。

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