2名32歲孕婦接種復必泰後流產　有事主胎兒估計約24周

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-14 21:08

本港接連有兩名孕婦接種復必泰疫苗後流產！衞生署今日（14日）接到傳媒查詢後公布，一名32歲女子於4月8日打針、隔兩日驗孕發現已懷孕，並於翌日下體出血、排出胎兒到醫院才證實流產，醫院估計胎兒約23至24周，即該孕婦已懷孕近6個月。此外，一名32歲孕婦子3月23日在彩虹道羽毛球中心注射復必泰疫苗，3月25日驗孕發現懷孕，但於3月31日因下體出血求醫伊利沙伯醫院急症室，經檢查後診斷為流產。兩宗個案都會交由專家委員會審視，當局稱目前無證據顯示跟打針有關。

多家傳媒包括《香港01》，今日傍晚接到消息有孕婦打疫苗後流產。衞生署回覆傳媒查詢時才稱，兩日前即4月12日，已接獲醫院管理局呈報，一名32歲女子於4月8日在聖保祿醫院接種復必泰疫苗，在場觀察期間無不適紀錄，並於4月10日驗出懷孕、11日下體出血、下腹痛並排出胎兒，同日求醫瑪麗醫院急症室，胎兒同日證實死亡，醫管局評估胎兒的重量，估計胎齡大約為23至24週。消息人士稱，胎兒重約500克。署方則引述醫管局稱，該女士「未能提供清晰的懷孕資料」。

另一32歲女子打針後才發現懷孕 幾日後流產

另外，衞生署原來早於4月8日亦接獲醫管局呈報，另一名32歲女子於3月23日在彩虹道羽毛球中心注射復必泰疫苗，在場觀眾期間無不適紀錄、25日驗孕呈陽性、31日下體出血求醫伊利沙伯醫院急症室，經檢查後診斷為流產。

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一般不建議懷孕期間接種疫苗

衞生署表示，會按既定機制將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，評估因果關係，以上兩宗個案目前均未有證據顯示與疫苗接種有關。署方又稱，復必泰疫苗的接種須知列明，一般情況下，懷孕期間接種新冠疫苗並不是常規建議，除非該女性被界定為有極高感染風險或感染後出現併發症的風險，而正在懷孕或哺乳、認為可能懷孕或計劃懷孕的女性，在接種復必泰疫苗前應向醫生徵求意見。目前科興疫苗的接種須知則列明，懷孕期婦女不應接種科興疫苗。

署方又提到，香港住院病人出院及死亡人次中，2017至2019年間每年約有3,500至3,900人次是自然流產。根據專家委員會通過的風險傳達計劃，接獲的臨床事件的數據及總結報告會於專題網頁定期發放及更新。如接獲在接種疫苗後14日内死亡並符合呈報準則的懷疑異常事件，則會盡快透過新聞稿公布。