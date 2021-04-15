復必泰｜崔俊明：孕婦接種數字不足難確立安全性　建議婦女先驗孕

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-15 09:52

有兩名32歲孕婦接種BioNtech（復必泰）疫苗之後流產，衞生署早前表示現未有證據個案與疫苗接種有關。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日在港台節目《千禧年代》指出，Biontech曾招募少量孕婦做臨床試驗，因數據不足，難以確立安全性。他建議適齡懷孕及有固定性伴侶的婦女，應在接種疫苗前先驗孕，及與醫生商量後再接種。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

+ 12 + 12 + 12

崔俊明表示，BioNtech曾招募少量孕婦做臨床試驗，但數據不足，難以確立安全性，因此在使用說明書中提到，孕婦須在好處大於風險的情況下才可以接種。他指有數據指，孕婦若感染新冠肺炎病毒，死亡風險是平常人的13倍。他建議，適齡懷孕及有固定性伴侶的婦女，應在接種疫苗前先驗孕，及與醫生商量後再接種。

崔俊明表示，BioNtech曾招募少量孕婦做臨床試驗，但數據不足，難以確立安全性，因此在使用說明書中提到，孕婦須在好處大於風險的情況下才可以接種。（資料圖片）

關於阿斯利康及強生疫苗接連出現血栓個案的問題。崔俊明表示，可能同疫苗使用「腺病毒載體」技術有關，認為如果可選擇情況下，可盡量避免接種。他又指，包括以「重組蛋白技術」生產的美國Ｎovavax(諾瓦瓦克斯)疫苗，好處是產生抗體能力高，有效率超九成，但由於藥廠細，不知供應如何。

他指出疫苗猶疑會影響接種進度，不過指香港目前有另外兩支疫苗可以接種，目前仍有得揀，考慮第三支疫苗選何種。不過他仍呼籲公眾盡早接種。