復活節後首個家庭爆發　無源頭29歲女會計多聚會　惹6親人同染疫

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-15 17:44

新冠肺炎疫情持續，今日（15日）新增6宗確診個案，包括4宗輸入個案及2宗本地感染個案。當中1宗為無源頭個案，為一名29歲女患者（個案編號：11619），她於九龍灣卓健醫療有限公司任職會計文職人員。她於病發前曾到訪多個地方，包括曾於牛池灣海港花園與8位朋友聚會，亦曾與小西灣村瑞強樓與家人聚會，其丈夫為今日另一宗本地確診個案，而她的父母等共5名親友初步確診。另外約有50人因是確診夫婦的密切接觸者而須檢疫。 此外，她曾往旺角廣華街阿木台灣麵、觀塘巧明街ALOT傢俬店，及小西灣DONKI。

▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康於今日的疫情記者會上指，2宗本地感染個案中，1名無源頭確診者為29歲女子，居於元朗洪水橋菁雅居19座，於九龍灣宏天廣場3樓全層卓健醫療有限公司任職會計，為文職人員，工作不需要接觸病人，最後上班日為4月12日。她於工作時主要在座位吃飯，有20名同事需要檢疫，而九龍灣宏天廣場3樓全層要強制檢測。

她的丈夫為今日另一宗本地感染個案（個案編號：11617），為38歲男子，沒有接種疫苗。他於4月11日發病，有咳，於4月12日到卓健醫療中心求診。他於鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑地下長城物業公司任職地產經紀，於4月11日最後上班，有7名同事列為緊密接觸者。他於兩周內不需要見客，主要工作為講電話。

連同確診兩夫婦共7人染疫

她於4月9日發病，有咳喉痛，其後食成藥而好轉，沒有求診。她於4月12日失去味覺，到教育路卓健醫療中心求診，應醫生要求留樣本作病毒檢測。她於病發前14日有聚會，包括曾與8名友人在牛池灣海港花園聚會，參加者會送檢疫中心；4月4月3日、5日及9日曾到小西灣村瑞強樓老爺奶奶家中，她的叔仔、大伯等7人送往檢疫；4月4日及6日，亦曾到其姨、姨丈及表妹的家中聚會，現時已有3人不適及初步確診，而29歲無源頭女患者的父母亦初步確診，即除已確診的兩夫妻外，群組亦有另外5人初步確診。

此外，今日確診的兩夫婦曾到訪多個地方，包括於3月30日到廣華街阿木台灣麵及中環麗晶中心律師行辦手續，有職員需要檢疫；4月4日到元朗建德街26地下「彩」食肆，餐廳要消毒及員工要作病毒檢測。4月5日曾到觀塘巧明街ALOT傢俬店；4月9日去到小西灣藍灣廣場DONKI；4月10日到旺角新之城3樓NAIL HOUSE美甲。

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

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29歲女確診者的父母亦初步確診，她的64歲父親為綠色小巴司機，駕駛路線76號，由元朗復康街往小磡村。他於4月2日發病，有咳及喉嚨痛，病發前14日有上班，會到元朗洪水橋食飯及到洪福619街市買餸。而她的59歲母親報稱無業，有幾聲咳嗽。她曾於4月9日及12日探望居於安蔭邨的媽媽，其媽媽及工人要檢疫。

另外3宗初步確診個案為29歲女確診者的阿姨、姨丈及表親，3人居於菁雅居11座，阿姨任職會計、52歲姨丈於梨木道益萬工業中心棉麗企業任職文員，4月14日最後上班，當日有發燒。而她的表親為14歲、於洪水橋天主教崇德英文書院就讀中三，於4月14日曾回校考試，於4月11日有咳，如確診學校需要強檢。

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