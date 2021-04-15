新冠肺炎｜旅遊業望盡快重啟本地遊、公海遊：登船前檢測較為合理

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-15 10:57

疫情下，本港旅遊業一直未能重啟。香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良今日（15日）在港台節目《千禧年代》中指，業界非常希望快些重啟本地遊、郵輪遊。 至於政府指，接種疫苗的市民才可以參加公海郵輪遊。姚柏良則認為，乘客登船前做病毒測試，獲陰性結果後上船，做法會較為合理。

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姚柏良指，去年全年業界僅有64日，可以進行本地遊，至今仍是冰封狀態。他說，希望行政會議可盡快同意重啟本地遊。他指，業界在復活節前曾經做調查，有96%的受訪者十分希望重啟本地遊。他說，若再不重啟，本地遊的黃金時間就會錯過，希望下周可有確實消息，盡早準備。

姚柏良指業界鼓勵員工接種疫苗，但認為接種疫苗是個人選擇。（盧翊銘攝）

早前政府要求本地團遊客需要接種疫苗，不過有消息指出，只需要使用安心出行就可參加旅行團。姚柏良說，如要求所有客人都接種疫苗才可參加本地遊，業界認為難做。他說，本地遊參加者相處時都會戴口罩，至於用餐時亦會遵守防疫措施要求。

姚柏良說，業界都鼓勵員工接種疫苗，認為若公眾接種疫苗比例高，對整個行業都有推動，但強調接種疫苗是個人選擇。至於政府早前透露須接種疫苗後，才可參加公海遊，他認為，只要乘客登船前，先做病毒檢測，會比較合理和安全。