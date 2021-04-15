強制檢測大廈｜五處所上榜　2幼稚園爆上呼吸道感染須檢測

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-15 23:40

本港今日新增6宗個案，其中兩宗本地個案涉及一對夫婦，太太被列為源頭不明個案，曾在復活節與家人聚會及外出，另有多名家人亦初步確診。二人居於元朗丹桂村路60號菁雅居第19座，政府要求大廈住客須接受強制檢測。二人分別位於鰂魚涌栢蕙苑地舖及九龍灣宏天廣場3樓的工作地點，都被納入強制檢測公告。

兩名確診患者居於元朗菁雅居19座, 大廈被納入強制檢測。(google map 截圖)

今日確診的29歲女患者(個案編號:11619)及38歲男患者(個案編號:11617)為夫婦，政府把二人的居所元朗菁雅居第19座納入強制檢測公告，任何人曾於4月2日至4月15日在該大廈逗留超過兩小時的人士，須在4月17日或之前接受檢測，若在4月13日至4月15日已進行檢測，則已獲視為遵從強制檢測公告。

政府表示，會在明日(16日)在菁雅居第19座設流動檢測站。參考網上資料，菁雅居19座樓高5層，地面一層無人居住，每層有4伙，即整幢大廈有約16戶。

今確診女患者於宏天廣場3樓卓健醫療服務有限公司任會計。（宏天廣場網頁圖片）

該名29歲女患者於九龍灣宏光道39號宏天廣場3樓卓健醫療服務有限公司任會計經理，該處今被納入強制檢測公告，曾在4月2日至4月15日曾於該處逗留逾兩小時的人士，包括全職、兼職和替假員工及訪客等，都須進行檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康今於疫情記者會上指，她毋須接觸病人，僅在辦公室任文職工作，有約20名同事要送往檢疫。

確診男患者於鰂魚涌栢蕙苑 A5 號地舖長城物業任地產經紀。(Google Map截圖)

38歲男患者任職地產經紀的鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑A5號地舖長城物業有限公司，亦被列入強制檢測公告。王智康在疫情記者會上指，男患者的7名同事都被列為緊密接觸者，需要檢疫，惟有客人曾走入地產舖內，若曾近距離交談都有感染風險，故地產公司會列入強制檢測公告。

另外，今日有兩間學校因爆發上呼吸道感染個案，亦被列入強制檢測公告，分別為深水埗李鄭屋邨信義樓平台316號香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校，及北角丹拿道53號港運城2樓香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園，曾到訪該處逾兩小時的於全職、兼職和替假員工、學生及訪客都須檢測。

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