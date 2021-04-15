29歲女患者訪多處所須強檢或消毒　包括阿木台灣麵、小西灣DONKI

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-15 18:49

本港疫情反覆，更出現首個復活節聚會群組。本港今(15日)新增6宗確診，當中一宗屬源頭不明的本地個案，並已衍生為一名近10人確診的群組。確診者是居於元朗洪水橋菁雅居的一對夫婦，其中於卓健醫療任職會計部經理的29歲女子，列為群組首宗未知源頭個案，她於潛伏期內曾走訪多個地方，包括旺角阿木台灣麵、元朗「彩」。她1又曾前往觀塘ALOT Living看傢俬、DONKI小西灣分店等，並曾到旺角新之城美甲。 二人居住的大廈及辦公室需納入強制檢測範圍，共有約40至50人被列作緊密接觸者，最少7個餐廳或場所須消毒清洗甚至檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康表示，於九龍灣宏天廣場3樓工作、卓健醫療會計部經理的29歲女子(#11619)，與一同確診的丈夫居於元朗洪水橋菁雅居19座，其工作地點屬後勤辦公室，不涉接觸病人。她於4月12日最後一天上班，工作時多於自己座位食飯，辦公室需納入強制檢測範圍，涉密切接觸的同事約20人將送往檢疫。

復活節期間多場聚會 多名親友要檢疫

她於傳染期間曾出席多個聚會，包括4月2日曾與8位友人於牛池灣海港花園全日相聚，另4月3號、5號及9號，曾前往老爺及奶奶位於小西灣邨的居所，同場7人包括叔仔及大伯等將會送檢。

有確診患者曾到旺角阿木台灣麵，該店如常營業。(勞敏儀攝)

她亦曾前往多間餐廳及地點，3月30日與丈夫曾赴旺角廣華街阿木台灣麵，同日亦曾往中環麗晶中心一律師行辦手續，一名職員需要送往檢疫；4月4日則與丈夫及奶奶光顧元朗健德街26地下「彩」食肆；4月5日則曾往觀塘巧明街柏秀中心ALOT Living看傢俬；4月9日市曾到訪小西灣藍灣廣場Donki；另4月10日則前往旺角新之城3樓NAIL HOUSE美甲，一位美甲師列作緊密接觸者。

她與丈夫於4月12日曾前往位於元朗教育路的卓健醫療中心求診，衞生署衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康建議，相關食肆及店舖消毒，以及為員工進行檢測。

女患者4月10日曾到旺角新之城一家「NAIL HOUSE」美甲，美甲師亦要檢疫隔離。該店沒有營業，門口貼有安心出行二維碼及要求顧客「必須配戴口罩」告示。(勞敏儀攝)

不明源頭女子的38歲丈夫(#11617)，行蹤基本上與太太相同，他於鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑地下A5長城物業任職地產經紀，4月11日最後返工，約7名同事列作緊密接觸者，其公司需納入強檢公告。





確診女子的父母、阿姨一家三口亦初步確診，群組暫有7人感染。