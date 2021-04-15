新冠疫苗｜累計64.9萬人接種第一劑　42歲女子打針後失去知覺留院

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-15 23:50

新冠疫苗接種計劃開展後踏入第49日，政府已為近64.9萬名市民接種第一劑疫苗，當中有約36.3萬人（56%）接種科興疫苗，約28.5萬人（44%）接種復必泰疫苗。 截至今日凌晨，過去24小時有7人接種疫苗後不適送院，當中有5宗是接種復必泰疫苗，包括一名31歲男子打第一針後右眼視野模糊，入院後情況穩定，已經出院；一位42歲女子打第一針後失去知覺，送院後情況穩定，現留院觀察。

新冠疫苗接種計劃開展後踏入第49日，政府已為近64.9萬名市民接種第一劑疫苗。（資料圖片）

截至今日下午8時，在過去24小時，約有2.99萬名市民接種疫苗，當中約有4,000名市民接種第一劑科興、1.13萬名市民接種第二劑科興、1.26萬名市民接種第一劑復必泰疫苗、2,000名市民接種第二劑復必泰疫苗。

另外，約2.1萬名市民在網上預約接種疫苗，當中約4,300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，約1.7萬名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

截至今日凌晨，過去24小時共有7宗打針後不適送院個案。（資料圖片）

31歲男子打復必泰第一針後 右眼視野模糊

截至今日凌晨，過去24小時共有7宗打針後不適送院個案，其中3人已經出院，1人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。

7宗個案中，有5宗是接種復必泰疫苗第一劑或第二劑，當中一名31歲男子在界限街體育館社區疫苗接種中心打第一針後，右眼視野模糊，送到廣華醫院治療後情況穩定，已經出院；一位42歲女子在荃景圍體育館接種中心打一針後失去知覺，送到仁濟醫院後情況穩定，暫時留院觀察。

另外2宗是接種科興第一劑後不適的個案， 其中，一位53歲女士在馬鞍山家庭醫學中心打第一針後，暈眩及出現嘔吐情況 ，送到威爾斯親王醫院；一位24歲女士在中九龍診所打第一針後， 出現心悸，送往伊利沙伯醫院。兩人情況穩定，經治療後已經出院。