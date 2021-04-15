新冠疫苗｜澳門政府暫緩阿斯利康疫苗供澳　待審視安全性再考慮

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-15 13:00

阿斯利康疫苗接種後，各國都出現接種者出現血栓的個案。阿斯利康疫苗原定預計年中向澳門供應，澳門衞生局局長羅奕龍今日（15日）表示，澳門政府已向阿斯利康疫苗生產商，提出暫緩對澳供貨，並獲對方回覆同意。澳門政府強調，將審視更多有關疫苗安全性的國際報告和研究，並參考不同地方的政策建議，將綜合分析後，再考慮下一步安排。

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根澳門電台報道，澳門衞生局局長羅奕龍向當地傳媒稱，世界衛生組織對是否繼續使用阿斯利康疫苗，仍未有確切講法。按照最新建議，仍然認為接種疫苗的益處高於風險，但鑑於澳門仍有2款疫苗供居民接種，已有足夠新冠疫苗，首要任務是推動更多市民接種。，認為未有引入阿斯利康疫苗的緊急迫切需要。他稱，澳門政府和阿斯利康疫苗生產商，均有義務保障疫苗安全，雙方會密切溝通。

澳門不會為孕婦接種新冠疫苗

對於香港有孕婦懷疑在接種新冠疫苗後流產，羅奕龍認為，從科學角度而言，目前未有充分證據，證明接種新冠疫苗會導致流產。但他稱，澳門不會為孕婦接種新冠疫苗，若孕婦在不知情下，已接種第1劑疫苗，根據國家衞健委指引，孕婦須密切觀察，當局亦不會為孕婦接種第2劑。