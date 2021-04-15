新冠疫苗｜政府宣布擴大接種群組至16歲或以上　4月23日開始預約

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-15 16:08

疫苗接種計劃上月開始，公務員事務局局長聶德權今日（15日）宣布，擴展接種年齡，16歲或以上人士可接種復必泰，18歲或以上人士則可選科興，16至17歲青年到中心接種時，須攜同家長同意書。另外，政府將增加三間復必泰疫苗接種中心，分別位於將軍澳體育館、屯門友愛體育館及葵青林士德體育館。

聶德權今日指，16至29歲目前尚未納入接種範圍，收到不少反應，希望涵蓋30歲以下青年人，故政府決定擴展至16至29歲群組，料約有108萬人，整個計劃可覆蓋650萬人，佔總人口88%。

公務員事務局局長聶德權今日（15日）宣布，擴展接種年齡至16歲或以上。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府宣布擴大疫苗接種群組至16歲或以上市民的5大重點：

1. 接種復必泰的最低年齡是16歲，至於科興則是18歲。

2. 相關人士最快可於下周五（4月23日）起可在專題網站上預約。

3. 18歲以上市民只需出示身份證明文件，16至17歲青年則須攜同家長同意書，範本可於專題網站下載。

4. 政府將增加3間復必泰疫苗接種中心，分別位於將軍澳體育館、屯門友愛體育館以及葵青林士德體育館。

5. 各疫苗接種中心將營運至今年9月底。

聶德權稱接種復必泰的最低年齡是16歲，至於科興則是18歲，以上人士下週五可在專題網站預約，選擇在普通科門診接種，或在私家醫生診所預約。擴展計劃後，市民只需出示身份證明文件，16至17歲青年則須攜同家長同意書，範本可於專題網站下載。



另外，政府將增加三間復必泰疫苗接種中心，聶德權指將軍澳體育館、屯門友愛體育館，將由4月20日開始，加入接種復必泰疫苗，同時會為少量已預約人士，接種第二劑科興疫苗，直至4月30日，故場內會劃分出兩個疫苗接種區域，會有有指示方便市民分辨。

至於葵青林士德體育館，會由5月1日為市民接種復必泰。聶指，由明日上午9時起，市民可透過系統預約，在三間中心接種。他說，由5月1日起，接種復必泰疫苗中心增至24間，其餘5間中心會繼續提供接種科興服務。

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