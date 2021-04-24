DSE 2021｜90後設網上補習平台1.6萬應屆考生報讀　基層可免費

受疫情影響，本港學生過去一年多不時依賴網課學習，2018年創立的網上補習平台AfterSchool，在疫情下對有需要的學生而言，有更大作用。
平台源於兩名90後港男，兩年前開始把握機會，大推網上補習，提供免費及付費課程；近來更與陳校長免費補習天地合作，為基層學生提供免費網上補習機會。
主要對象為文憑試學生，至今已吸引逾5萬名學生使用，當中逾16,000人為應屆考生。平台同時招聘合作導師，若老師承諾須遵從收費及免費學生比例2比1，月薪不低於3萬元。
左起為網上補習平台AfterSchool創始人謝志峰、聯合創始人王偉峰。(鄧穎琳攝)
AfterSchool聯合創始人王偉峰，原在投資銀行工作，負責審批公司申請。他說，數年前留意到網上補習平台的投資，認為對社會有正面影響，且長遠具發展潛力，故一度義務提供協助，其後更決定辭去投行工作，全力發展網上補習平台。
我都係香港出世，知道教育有貧富之距，想減少不平等，又可持續咁發展落去，諗到可以用社企形式，免費畀基層學生上堂，而網上平台可以避免租金成本壓力或地方不足。
網上課程可多次重播 更附有實體教材
平台現時主要為中學文憑試考生提供服務，涉及14科，包括免費或收費課程（如直播班、精讀班等），不但可多次重播，部份課程更附有實體教材，老師亦會批改學生功課。2018年成立以來，吸引逾5萬人使用，當中1萬6千多人屬應屆考生，付費學生及免費學生比例為2比1。
網上補習平台AfterSchool狂2018年成立，以社企形式營運。現由約50名導師提供逾200個針對中三至中六學生的課程，涵蓋中文、英文、數學（包括延伸課程M1和M2）、通識、物理、化學、生物、經濟、歷史、企會財、資訊及通訊科技和視覺藝術共14個學科。（受訪者提供）
疫下公眾對網課接受程度更高 付費學生倍數升
王偉峰直言，疫情下社會對網課接受程度更高，付費學生人數以倍數上升，「坐車，甚至沖涼都可以上堂，立即問老師，打破咗傳統學習的局限」。
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網上補習平台需要面對不少技術挑戰，AfterSchool另一創始人謝志峰直言，平台成立初期曾感到挫折，全靠創業比賽獎金或資助支撐，家人更建議他「穩陣打份工」，幸一直堅持至今，終近來「起色」。
「金幣」換課程及書券 吸引學生在平台交流學習心得
在香港理工大學修讀資訊科技教育項士的謝志峰，更將教育與科技結合，與團隊自行研發專用視像教學系統，並運用大數據分析學生失分及不熟悉的部份，再針對學生弱項提供協助。為營造學術氣氛，平台上設討論區，同學互動可獲「金幣」，換領課程、書券等。他解釋，自行研發系統，方便可因應需要及學生回饋更新。
網上補習平台AfterSchool創始人謝志峰、聯合創始人王偉峰，期望香港的教育會變得更平等，故平台設義補服務。(鄧穎琳攝)
導師倘承諾為基層生免費解難改卷 最低月薪可獲3萬元
展望未來，二人打算繼續以服務香港學生為主，朝創新教育方向發展，提供更多元化的課程，同時增聘更多教師，若教師承諾遵從：教導兩名收費學生，便免費向一名基層生提供支援（包括回答問題及批改試卷），可獲最低月薪3萬元。
平台期望將來可向女童院、兒童宿舍等機構院友提供免費學習支援，另考慮增設外語、編程、職場技能及求職等課程，吸引更多學生。
《2021年DSE試場疫情預防措施》